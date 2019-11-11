نجم سيتي: لن نستسلم رغم فارق الـ9 نقاط

شدد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن فريقه لن يتخلى عن آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي رغم تقهقر الفريق للمركز الرابع بعد 12 جولة.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال برناردو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "واجهنا واحداً من أفضل فرق العالم، حينما تلعب أمام ليفربول في ملعب أنفيلد فالأمر لا يكون سهلاً".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا استقبلنا الهدف الأول في الوقت الذي كنا نلعب فيه بشكل أفضل منهم".

وأردف "سجلوا الهجف الأول من محاولتهم الأولى، هذه الجودة التي يمتلكونها، لا يمكن منحهم مساحة كبيرة في الملعب".

وواصل الدولي البرتغالي "إذا منحتهم أي مساحة ولو صغيرة للغاية يسجلون الأهداف".

وأكمل "هذا ما يحدث، بإمكانك أن تلعب بشكل أفضل من ليفربول وتتأخر في النتيجة بهدفين أو ثلاثة، ربما هم الفريق الأفضل في العالم على مستوى الهجمات المرتدة والكرات الثابتة والعرضيات".

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق فابينيو ومحمد صلاح وساديو ماني في الدقيقة السادسة والـ 13 والـ 51.

بينما هدف سيتي الوحيد جاء عن طريق بيرنادو سيلفا في الدقيقة 79.

video:1

واستمر سيلفا "قدمنا أداءً جيداً، لكننا نريد أكثر من ذلك دائماً، نريد تحقيق الفوز، في نهاية المباراة قد تشعر أن النتيجة غير عادلة لكنها كرة القدم".

وأوضح "لقد فازوا في النهاية بنتيجة 3-1، لكننا سنواصل القتال حتى آخر مشوار البطولة، لازلنا في شهر نوفمبر، وأمامنا الكثير من المباريات لنلعبها، لسنا في وضع مثالي، لا نريد أن نخسر المزيد من النقاط، يجب أن نتحسن".

واختتم "كنا في موقف مشابه الموسم الماضي، ولن نستسلم أبداً".

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

































































طالع أيضا

قلق شديد في ليفربول بسبب صلاح

تعرف على قرعة السوبر الإسباني

الكشف عن مصير كارتيرون مع الرجاء

وفاة اللاعب علاء علي

أين يعاني المنتخب الأولمبي.. وما هو الحل