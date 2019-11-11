الغندور يعدد معوقات تنفيذ التقنية: نسابق الزمن لتطبيق VAR

عدد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام مجموعة المعوقات التي تقف في طريق تطبيق الاتحاد المصرية لكرة القدم لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مشددا أن الاتحاد "يسابق الزمن" لتنفيذها.

وقال الغندور في تصريحات لإذاعة (أون سبورت): "أولا، علينا استخراج بعض التصاريح والرخص بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس الاتحاد الدولي (أيفاب)".

وأضاف "كذلك، لا يوجد لدينا سوى جهاد جريشة الذي يملك رخصة التحكيم في وجود VAR، لذا علينا العمل مع الحكام على ذلك".

وأردف "لابد أيضا أن يحدث تمهيد للمدربين حول التقنية، تقدمت عدة شركات بعروض ونفاضل بينها".

وشدد الغندور أن تطبيق التقنية سيكون في كل مباريات الدوري المصري، متمنيا أن يتم تطبيقها مع الدور الثاني.

وأوضح "لا يتم تدريب الحكام فقط، بل هناك مهندسي الاتصالات ومسؤولي بعض الإدارات التنفيذية، يجب أن يتم تدريبهم أيضا (على التقنية)".

وأتم الغندور بأنه من الممكن أن نرى طاقما نسائيا كاملا في مباريات القسم الثاني هذا الموسم.

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