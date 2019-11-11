مدرب مصر السابق: كهربا يشبه عبد الستار صبري لكن عليه أن يتطور

أبدى محسن صالح مدرب مصر السابق رأيه في محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو افيش البرتغالي والمرشح للانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

وصرح رئيس لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالأهلي "كهربا لا يصلح لمركز رأس الحربة، لأنه يميل لاستغلال مهاراته وقدراته في الانطلاق على الأطراف".

وأضاف محسن عبر قناة ناديه "جزء كبير من أداء كهربا في الملعب يعتمد على تحركات مدافعي المنافس وليس قراراته الشخصية، يجب أن يطور هذه الجزئية".

وواصل "كهربا لاعب خطير جدا، ولكن يجب أن يتعلم اتخاذ قراره بناء على فكره وليس بناء على قرار المدافعين".

وأشار محسن صالح "كهربا يشبه عبد الستار صبري، لكن الأخير كان يلعب لخدمة الفريق أكثر".

وواصل في هذا الشأن "عبد الستار كان كل همه أن يمر من ظهير الجنب مثلما يطالبه المدربون ويلعب كرة عرضية لأي مهاجم في منطقة الجزاء".

وأتم تصريحاته "عبد الستار لم يضع في حساباته أن يصبح هدافا، أما كهربا يميل للاختراق نحو العمق لفتح زاوية التسديد".

كهربا (25 عاما) يلعب في صفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي منذ مطلع الموسم الجاري.

وارتبط اسم كهربا بالانضمام للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مفاوضات نفاها أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء قبل شهر من الآن.

وصرّح توفيق في 12 أكتوبر الماضي: "كهربا لاعب جيد ومحترم للغاية ولكن لم يحدث أي تواصل معه".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "لم نتحدث على الإطلاق مع كهربا. كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة نهائيا".

وتابع "توقيعه مع الأهلي؟ كلام فارغ. لم يحدث على الإطلاق. مجرد اجتهادات لا أكثر ولا أقل".

وأشار "إذا أرادنا يوما ما الحديث عن كهربا والتعاقد معه، سنتحدث مع ناديه البرتغالي وقد نتحدث مع طرف آخر إذا رأينا أننا نحتاج لذلك، ولكن لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي".

وشدد "ريني فايلر مدرب الأهلي لم يطلب أي لاعب للتعاقد معه في يناير. لم يُحدد طلباته حتى الآن ولم يتشك من أي لاعب حالي في الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "مهمتي فقط تنفيذ المطلوب مني، ولم يحدث ذلك حتى الآن".

وينضم كهربا لمعسكر منتخب مصر الجاري، استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كينيا، وجزر القُمر.

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