صلاح ليس في مستواه؟ شاهد ما فعله أمام الكبار هذا الموسم

يرى الكثيرون أن محمد صلاح نجم ليفربول لا يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم مع الريدز، ولكن هل الأرقام توضح ذلك أم تنفي.

لقد مر نحو 30% من المباريات هذا الموسم وسجل صلاح 9 أهداف مع ليفربول، 6 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن صناعة 5 أهداف في البطولتين.

ويستعرض FilGoal.com ما فعله الدولي المصري في مبارياته أمام الستة الكبار في إنجلترا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ضد أرسنال في الجولة 3: سجل هدفين وقاد الفريق للفوز 3-1.

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ضد تشيلسي في الجولة 6: صنع هدفا وانتصر الريدز 2-1.

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ضد مانشستر يونايتد في الجولة 9: غاب عن اللقاء بسبب الإصابة.

ضد توتنام في الجولة 10: أحرز هدفا وقاد الفريق للفوز 2-1.

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ضد مانشستر سيتي في الجولة 12: سجل هدفا في انتصار مثير بنتيجة 3-1.

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مما يعني أن.. صلاح سجل 4 أهداف في 4 مباريات ضد الكبار هذا الموسم، بالإضافة لهدف في مرمى نورويتش سيتي ومثله في شباك نيوكاسل يونايتد.

ليفربول حصد 34 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة من المباريات الـ12، إذ انتصر في 11 وتعادل في مباراة واحدة.

كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

































































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