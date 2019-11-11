سموحة يطالب اتحاد الكرة بتحمل راتبي ناصر ماهر والحناوي

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 08:35

كتب : FilGoal

إصابة ناصر ماهر - مصر الأوليمبي

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة مسؤولي اتحاد الكرة بتحمل المستحقات المالية لثنائي الفريق ناصر ماهر وفوزي الحناوي بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الأوليمبي.

وصرح عامر عبر قناة القاهرة والناس: "يجب أن يتحمل اتحاد الكرة مصاريف علاج الثنائي، وكذلك رواتبه مع سموحة، خاصة أن النادي لن يستفيد به لفترة طويلة، كما أنه معار من الأهلي".

وأضاف "لقد صرف اتحاد الكرة السابق تعويضات مالية للأهلي والزمالك عن إصابة لاعبيهم مع المنتخب، وما نطلبه المعاملة بالمثل".

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وتابع "لقد سبق أن أصيب عدة لاعبين بصفوف سموحة مع المنتخب في أوقات سابقة، مثل محمود عزت وإبراهيم عبد القوي وطارق حامد وأبو جبل وحسام حسن وغيرهم".

وأشار فرج عامر "الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر في الكتف خلال مباراة المنتخب الأولمبي ضد مالي تشبه ما تعرض له محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ولا أعرف هل سيغيب ستة أم عشرة أسابيع".

وأتم "كذلك أثبتت آشعة فوزي الحناوي تعرضه لكسر في كعب القدم، ويبتعد منذ ثلاثة أسابيع".

وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف خلال افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، ليغادر الملعب مصابا أمام مالي،ويُعلَن لاحقا عن ابتعاده عن بقية مباريات البطولة.

وطالب فرج عامر عبر FilGoal.com في وقت سابق اتحاد الكرة بتحمل نفقات علاج ناصر ماهر.

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