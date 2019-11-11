مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-11-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ضد غانا

انتهى الأحد الكروي الناري والآن الأمور ستكون أكثر هدوءا يوم الإثنين.

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منتخب مصر الأوليمبي يواجه منتخب غانا في الثامنة مساءً على استاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

لقاء يُبث على قناة تايم سبورت الأرضية إلى جانب بي إن سبورتس 10.

ويلعب منتخب مالي أمام منتخب الكاميرون في إطار نفس البطولة في الخامسة مساءً على بي إن سبورتس 10 وقناة تايم سبورت الأرضية.

ويلعب لاريسا اليوناني الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة ضد لاميا في السابعة والنصف مساءً في لقاء لن يُذاع.

وتقام 6 مباريات من دوري الدرجة الثانية في الدوري المصري، ويمكنك معرفتهم من هنا

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