استاد القاهرة: الأهلي والزمالك والمنتخب سيعودون للملعب بعد أمم إفريقيا دون 23 عاما

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 01:55

كتب : FilGoal

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

قال علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إن الملعب جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك ومنتخب مصر بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأشار درويش عبر القناة الأولى "تعاقدنا مع الأهلي وجار الاتفاق مع الزمالك واتحاد الكرة لاستضافة مبارياتهما".

وتابع "من المفترض أن تعود مباريات الدوري والمنتخب لاستاد القاهرة بعد البطولة المؤهلة للأولمبياد".

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ولفت "قبل انطلاق بطولة الدوري هذا الموسم، كان الملعب تحت أعمال الصيانة لاستضافة البطولة الإفريقية".

وأكد في ختام تصريحاته "كنا جاهزين لاستضافة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، ولكنها تأجلت لأسباب أمنية".

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سيواجه غانا يوم الإثنين ضمن أمم إفريقيا دون 23 عاما على استاد القاهرة.

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