محسن صالح: رمضان تخلص من الأنانية.. وكوبر قيد تريزيجيه

فسر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالأهلي سبب تطور أداء رمضان صبحي لاعب الفريق في الفترة الأخيرة.

رمضان صبحي النادي : الأهلي تريزيجيه النادي : أستون فيلا الأهلي

وقال صالح خلال استضافته بقناة الأهلي "رمضان كان أنانيا واستعراضيا ولا يفكر إلا في نفسه، لكن فكره نضج وتخلص من الفردية، وأدرك أن مصلحة الفريق أهم من إبراز مهاراته".

وتابع "ما يساعد رمضان على تطوير مستواه، أنه قوي وسريع ولديه ثقة كبيرة في قدراته، ويستغل قدراته الجسدية أمام المنافسين، كلها أمور تساعده على تحسين المستوى الذي ظهر به في الموسمين الماضيين بالدوري الإنجليزي".

وتطرق محسن صالح للحديث عن لاعب الأهلي السابق محمود حسن تريزيجيه والمحترف حاليا بصفوف أستون فيلا، قائلا "تريزيجيه تعطل كثيرا بسبب فكر المدرب السابق لمنتخب مصر الذي كلفه بمهام ٩٠٪ منها دفاعية أكثر من هجومية".

وتابع "المدرب الخائف يضحك على الناس بإشراك لاعبين ذوي طابع هجومي حتى لا يلومه الإعلام والجمهور بأنه مدرب دفاعي، لكن في نفس الوقت يكلفهم بمهام لا تناسب قدراتهم".

وأشار محسن صالح "تريزيجيه تحسن مؤخرا لأنه بدأ يركز أكثر في النصف الأمامي الذي يتناسب مع طبيعة مركزه وقدراته".

وسجل تريزيجيه هدفه الثاني على التوالي مع فريقه أستون فيلا أمس الأحد، في شباك ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، رغم الخسارة 1-2.

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