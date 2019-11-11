حكم نهائي يورو 2016: سيتي لا يستحق ركلة جزاء رغم اختلافي مع تفسير رابطة الدوري

يؤيد مارك كلاتينبرج الحكم الدولي السابق قرار مواطنه الإنجليزي مايكل أوليفر بعدم احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد اصطدام الكرة بيد ترينت أليساندر-أرنولد لاعب ليفربول في منطقة جزاء الأخير.

وبرر كلاتينبرج، الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2015-2016 ونهائي يورو 2016، لماذا يتفق مع أوليفر، رغم اعتراضه على التفسير الذي قدمته رابطة الدوري الإنجليزي دفاعا عن الأخير.

وقال كلاتينبرج في تصريحات لصحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"VAR وأوليفر اتخذا القرار الصحيح باحتساب هدف فابينيو، رغم اختلافي مع السبب الذي قدمته رابطة الدوري. الكرة لمست يد برناردو سيلفا (لاعب سيتي) قبل أن تلمس يد أليكساندر-أرنولد، بالنسبة لي، هذا سبب القرار".

وواصل "لو لم يتغير اتجاه الكرة بعد لمسها ليد سيلفا، في هذه الحالة نعم، كان لابد منح سيتي ركلة جزاء لأن ذراع أليكساندر-أرنولد كانت في وضع غير طبيعي، استخدمها ليجعل حجم جسمه أكبر. لهذا لا أفهم تفسير رابطة الدوري بأن لمسة اليد لم تكن متعمدة".

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وبعد لمسة اليد مباشرة سجل ليفربول هدفه الأول عن طريق فابينيو في مباراة حسمها بنتيجة 3-1 أمام ضيفه سيتي يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة شهدت جدلا في بعض لحظاتها اعتراضا من جوسيب جوارديولا مدرب سيتي على التحكيم.

وعزز ليفربول تصدره للدوري بفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي والثالث تشيلسي وبفارق 9 نقاط عن سيتي الرابع وحامل اللقب في آخر موسمين.





























































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