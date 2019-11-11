كيف كان الظهور الأول "غير السعيد" لـ جوتي مع ألميريا

عجز خوسيه ماريا جوتي عن تحقيق الفوز في أولى مبارياته كمدرب لـ ألميريا مساء الأحد.

جوتي اكتفى بقيادة فريقه ألميريا للتعادل أمام ضيفه ريال سرقسطة بهدف لكل طرف، في الجولة 15 لدوري القسم الثاني الإسباني على ملعب دورة البحر الأبيض المتوسط.

داروين نونييز تقدّم لـ ألميريا في الدقيقة 45 موقّعا على أول هدف في حقبة جوتي، لكن ميجيل ليناريس أدرك التعادل في الدقيقة 65 لـ سرقسطة.

ليفقد ألميريا المركز الثاني ويتراجع إلى المركز الثالث بـ 25 نقطة، فيما رفع سرقسطة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

ويضم سرقسطة في صفوفه الياباني شينجي كاجاوا، ويشرف عليه مدربه الأسطوري فيكتور فيرنانديز.

فيكتور (58 عاما) كان مدربا لفريق سرقسطة الذهبي في حقبة التسعينيات، عندما ظفر بكأس ملك إسبانيا، وقهر أرسنال في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1995.

في المقابل، اعترف جوتي بمرارة التعادل بعد أقل من أسبوع على تعيينه في مهمته التدريبية الأولى.

وصرّح جوتي في المؤتمر الصحفي: "شعرت بالراحة منذ تولي تدريب ألميريا بفضل كل الموجودين في النادي".

واعترف: "ليس يوما سعيدا، لأن الفوز يجب أن يكون هدفنا دوما، كنت أود تحقيق الفوز، ولكننا سنواصل التحسن حتى نهدي جماهيرنا نتائج جيدة في المستقبل".

وأوضح جوتي أن هدف التعادل الذي استقبله فريقه سُجل بسبب إصابة قلب دفاعه إيفان مارتوس، قبل أن يتمكن من إجراء التبديل وتعويضه بـ لوسين أوونا.

جوتي قال: "لقد سجلوا وقتما كان إيفان مصابا، فريقي لم يعرف من يجب عليه أن يتمركز في قلب الدفاع".

وترجع ملكية نادي ألميريا لـ تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق.

ويحتاج ألميريا إلى احتلال المركز الأول أو الثاني لضمان صعوده مباشرة إلى الدوري الإسباني الممتاز، أو الصعود عبر الملحق الذي يلعب فيه الفرق من الثالث إلى السادس.

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