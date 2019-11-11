مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

يود جوزيه مورينيو المدرب المخضرم أن ينسى آخر زيارة له لملعب أنفيلد رود كمدرب، والتي كانت سببا في رحيله عن مانشستر يونايتد، ويوم الأحد كان نظيره جوسيب جوارديولا آخر من يعاني من هجوم ليفربول الجارف.

فوز رائع لليفربول بنتيجة 3-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب وسع الفارق بين الأول المتصدر والأخير إلى 9 نقاط في صراع الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة جدلية في بعض لحظاتها، دفعت جوارديولا غضبا للاعتراض على الحكام معتقدا أن سيتي استحق ركلتي جزاء.

لكن مورينيو، المدرب الأسبق لإنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي، يرى أن دفاع الضيوف كلفهم السقوط أمام محمد صلاح ورفاقه.

فقال البرتغالي بعد المباراة عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"لننسى آخر مباراة لي هنا (ملعب أنفيلد)، لأنه في آخر مرة لعبت هنا، خسرت 3-1 وتعرضت للإقالة. بخلاف ذلك، في كل مرة لعبت فيها ضد ليفربول ومعي فريق ليس بنفس قوة الأخير، لطالما كنت قلقا على المسافات الشاغرة بين المدافعين الأربعة".

وواصل بطل دوري أبطال أوروبا مرتين "حين يلعب فريق مثلهم، بـ(روبرتو) فيرمينو يتحرك بين الخطوط ويصنع خطرا، وحين يريد (ساديو) ماني و(محمد) صلاح التحرك من خلال الثغرات، عليك أن تلعب أكثر من أي وقت آخر بمسافات صغيرة جدا بين المدافعين الأربعة. ليفربول سجل هدفين. واحد استغل فيه المسافة بين (كايل) ووكر و(جون) ستونز، وآخر بين فرناندينيو وأنخيلينيو. ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".

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هدف ليفربول الأول جاء من تسديدة رائعة لفابينيو لاعب الوسط، فور دخول الكرة شباك سيتي ركض لاعبو الأخير باتجاه الحكم مايكل أوليفر مطالبين باحتساب ركلة جزاء لفريقهم بعدما اصطدمت الكرة بيد ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول قبل الهدف بلحظات.

وفي الشوط الثاني، انفجر جوارديولا غضبا على الحكم بعد اصطدام الكرة بلاعب من ليفربول في منطقة جزاء الأخير، ولم ير أوليفر أو معاونوه الجالسون أمام الفيديو أن اللعبة تستحق احتساب ركلة جزاء لسيتي.

تقنية الفيديو صنعت حالة من الجدل في الملاعب الإنجليزية في ظل أن الموسم الحالي هو الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يستعان فيه بـVAR.

ومورينيو، بطل الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، انتقد VAR قائلا:"أعتقد أننا تحدثنا كثيرا عنه، وأعتقد أن السؤال الأبرز يتعلق بالاستمرارية. هذا ما أزعجني في المباراة، تلك اللقطة تراها في جولة لا تحتسب ركلة جزاء، وفي جولة أخرى تحتسب. بالنسبة لي، هذه أهم نقطة".

سعيا من مسؤولي الدوري الإنجليزي للحفاظ على نسق وإيقاع مباريات البطولة التي تزين قوتها وإثارتها، ولتقليل الوقت الذي يحتاجه VAR لحسم قرار جدلي، لا يذهب حكام الساحة لمشاهدة إعادة للقطة جدلية في الشاشة المنصوبة خارج الملعب مباشرة.

وهذا يختلف عن الطريقة التي يطبق بها VAR في دول أخر مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

في إنجلترا، يكتفي حكم الساحة بقرار مساعديه دون أن يرجع بنفسه إلى الفيديو.





























































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