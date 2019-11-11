لاعب إسبانيول ينفجر: أتليتكو يجني ثمار حملته على تقنية الفيديو

شن دافيد لوبيز لاعب إسبانيول، هجوما قويا على خيسوس خيل مانزانو حكم مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد.

أتليتكو قلب تأخره أمام ضيفه إسبانيول وحقق فوزا ثمينا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 13 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

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وشهدت المباراة تدخُل تقنية الفيديو لاحتساب هدف أتليتكو الأول الذي سجله آنخل مارتين كوريا، قبل أن تؤكد قرار الحكم مانزانو بإلغاء هدف لـ إسبانيول في الشوط الثاني وقتما كانت النتيجة 2-1.

وصرّح لوبيز في غضب بعد المباراة: "سأكون حريصا في كلماتي لأنكم تعرفون كيف تسير الأمور، لكن من الطبيعي أن نشعر بالضيق لما حدث".

وأضاف مدافع نابولي السابق: "أي شخص مارس كرة القدم سيعرف أن هدفي كان صحيحا".

وأكمل: "على الأقل توجب على الحكم مراجعة اللقطة وما حدث مع فيليبي".

واعترف: "أتليتكو كان أفضل منا، لكن مع الموقف الذي نمر به في الدوري، من المؤلم أن نمر بهذه القرارات".

وشدد: "تقنية الفيديو لم تساعدنا في هدفنا الملغي، توجب على الحكم مراجعة اللقطة".

وأبدى امتعاضه: "لا أعرف لماذا لم يتجه الحكم لمراجعتها، أعتقد أن أتليتكو تمت معاملته بصورة جيدة للغاية لأنهم قادوا حملة رائعة على تقنية الفيديو بعد مباراة إشبيلية، وقد أتت بثمارها".

وأتم: "يبدو أننا في حاجة للقيام بحملة بدورنا حتى تساعدنا تقنية الفيديو، لكني لا أرى ذلك ضروريا، يجب أن تعمل تقنية الفيديو بشكل سليم دون حاجة إلى ذلك".

على الجانب الآخر، بدا دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد راضيا عن قرارات تقنية الفيديو.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "لم أراجع لقطات تقنية الفيديو بعد، ولكني مؤمن أنها تتحسن مع الوقت، أتمنى ألا أكون مخطئا".

وازدادت وضعية إسبانيول تعقيدا بتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز 19 –قبل الأخير-، فيما ارتقى أتليتكو إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن ثنائي الصدارة: برشلونة، وريال مدريد.

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