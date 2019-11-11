علم FilGoal.com أن محمد صلاح نجم منتخب مصر سينضم للفراعنة يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

منتخب كينيا يحل ضيفا على مصر في استاد برج العرب مساء الخميس، بالجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، قبل أن تطير بعثة الفراعنة إلى جزر القمر لملاقاة منتخبها يوم الإثنين.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com إن صلاح سيصل القاهرة مساء الإثنين قادما من إنجلترا، لكنه سيزور أسرته أولا قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب بالإسكندرية صباح الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يشارك مهاجم ليفربول في التدريبات في اليوم نفسه استعدادا لمباراة كينيا المقرر لها السادسة من مساء الخميس بملعب برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

وبذلك سينضم صلاح لأول مرة لمعسكر الفراعنة منذ معسكر كأس أفريقيا 2019 تحت قيادة المدرب السابق خافيير أجيري حيث سيبدأ مرحلة جديدة مع حسام البدري المدير الفني الحالي.

وسجل صلاح هدفا رائعا لليفربول في ثلاثية ليفربول بشباك مانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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