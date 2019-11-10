خاص رسالة خاصة من مصطفى فتحي لمشجع بني سويف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

أحمد البرديسي - مشجع بني سويف

حرص مصطفى فتحي جناح الزمالك على توجيه رسالة خاصة لـ أحمد البرديسي المُشجع الكفيف لفريق بني سويف.

FilGoal.com سرد في وقت سابق قصة أحمد البرديسي صاحب الـ 33 عاما الذي يتمنى مقابلة مصطفى فتحي وثنائي الزمالك يوما ما .(طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com مع مصطفى فتحي لك يوجه رسالة لـ البرديسي، ولاعب الزمالك لم يتأخر عن ذلك.

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وقال مصطفى فتحي: "رسالتك يا أحمد أسعدتني كثيرا، وسعيد للغاية بك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مثلما أنت تريد مقابلتي فأنا أريد رؤيتك أيضا. رؤيتك تسعدني ويشرفني مقابلتك".

وكشف مصطفى فتحي "سأتواصل مع أحمد للتواجد في نادي الزمالك وقضاء يوم ممتع معنا جميعا داخل النادي".

وأشار "نحن كفريق أسرة واحدة نستمد قوتنا من خلال الجماهير. نحن يجمعنا حُب الزمالك".

البرديسي من مركز سمالوط في محافظة المنيا، ورغم ذلك لا يبالي بعناء التواجد في كل مباريات بني سويف لمؤازرة الفريق.

ورغم تشجيعه الحالي لـ بني سويف، إلا أنه يعشق الزمالك منذ الصغر.

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