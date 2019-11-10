بالفيديو – موراتا "الانفجاري" ينقذ أتليتكو من فخ إسبانيول

قاد ألفارو موراتا فريقه أتليتكو مدريد إلى فوز صعب على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 13 للدوري الإسباني.

إسبانيول تقدّم أولا بهدف سيرجي داردير، قبل أن يتعادل آنخل مارتين كوريا لـ أتليتكو من صناعة موراتا.

موراتا عاد وتكفل بنفسه بتسجيل الهدف الثاني، فيما اختتم كوكي الأهداف في الوقت القاتل.

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ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة ثنائي الصدارة برشلونة وريال مدريد، لكن بمباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز 19 –قبل الأخير-.

موراتا العائد لصفوف منتخب إسبانيا، سجل في مباراته السادسة على التوالي، وهي أفضل سلسلة في مسيرته الكروية.

البداية كانت صادمة لأصحاب الأرض بهدف رائع لـ داردير بعد انطلاقة فيكتور سانشيز بالدقيقة 38.

وعندما اعتقد الجميع أن الفريق الكتالوني سيخرج متقدما في الشوط الأول، انطلق موراتا من الجهة اليسرى، وأرسل كرة من لفوق دييجو لوبيز حارس مرمى إسبانيول، ليلمسها كوريا مباشرة على خط المرمى ويودعها الشباك.

الحكم ألغى الهدف في بادئ الأمر بداعي التسلل على موراتا، لكن تقنية الفيديو تدخلت وأخرجت أتليتكو متعادلا في الشوط الأول.

في الدقيقة 58 جاء الدور على موراتا ليسجل بعد تمريرة بينية من فيتولو.

قبل أن يختتم كوكي الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد عرضية البديل دييجو كوستا.

جدول الدوري الإسباني عاد اعتياديا في وجود الثلاثي الكبير في المقدمة.

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