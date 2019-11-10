بالفيديو - هدف وخطورة دائمة في ملخص صلاح أمام سيتي

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تألق نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في لقاء فريقه ضد مانشستر سيتي والذي انتهى بفوز الريدز 3-1 يوم الأحد.

سيتي حل ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي وخسر أمام المتصدر.

صلاح شارك بشكل أساسي وهدد مرمى سيتي أكثر من مرة، بدأها بهدف رأسي رائع في شباك كلاوديو برافو.

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قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول سقط صلاح على الأرض بعد تدخل فيرناندينيو القوي على كاحل قدمه.

لكن الدولي المصري استكمل اللقاء حتى استبدل في الدقائق الخمس الأخيرة.

رجال يورجن كلوب يحتلون صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع حاليا.

تشيلسي وليستر سيتي يحتلان الوصافة بفارق 8 نقاط عن الريدز.

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