كاسياس: من الصعب أن تجد ثلاثيا مرعبا مثل صلاح وماني وفيرمينو

يرى إيكر كاسياس حارس بورتو وأسطورة حراسة المرمى في إسبانيا أن خط هجوم ليفربول يملك الثلاثي الأقوى في العالم حاليا.

هجوم ليفربول الذي يتكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو يقود الفريق لتصدر الدوري الإنجليزي حتى الآن بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال كاسياس في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من الصعب أن تجد ثلاثيا مرعبا مثل صلاح وماني وفيرمينو".

كاسياس ذكر ذلك بعدما شاهد هدفي ليفربول في مرمى غريمه مانشستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وسجل فابينيو هدف ليفربول الأول في الدقيقة السابعة. هجمة لمانشستر سيتي خلفت لمسة في يد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول. لاعبو مانشستر سيتي طالبوا بركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو أظهرت أن الكرة لمست يد بيرناردو سيلفا قبلها.

اللعب استمر ووصلت الكرة إلى فابينيو الذي أطلق قذيفة رائعة في مرمى كلاوديو برافو.

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وفي الدقيقة الـ12 أضاف محمد صلاح هدفا ثانيا لليفربول. عرضية من أندري روبرتسون، قابلها صلاح برأسية رائعة أضاف بها الهدف الثاني.

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الهدف هو الرابع لمحمد صلاح في 8 مباريات خاضهم أمام مانشستر سيتي، بجانب صناعة هدفين.

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