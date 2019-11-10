مورينيو: لو فاز ليفربول على سيتي سيتوج بالدوري

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 15:43

كتب : نادر عيد

أستون فيلا - ليفربول

إذا وصل الفارق إلى 9 نقاط مساء اليوم بين متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه، فسيكون الأول قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب وفقا لما يراه مدرب حقق هذه البطولة من قبل 3 مرات.

بالنسبة لجوزيه مورينيو، المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد، لا يمكن لليفربول تضييع فرصة توسيع الفارق وهو يستضيف مانشستر سيتي في قمة مرتقبة يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري.

وقال مورينيو عبر شبكة سكاي سبورتس:"يورجن (كلوب) لن يقولها لكني سأقولها، 9 نقاط بالنسبة لفريق جيد جدا هو فارق يصعب تعويضه، إذا فاز ليفربول اليوم سيتوج بالدوري".

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وأضاف البرتغالي "التعادل سيكون مرضيا لسيتي، لكن بالنسبة لليفربول، الفوز هو النتيجة الوحيدة الجيدة".

ويختلف الأيرلندي روي كين، أيقونة مانشستر يونايتد السابق، مع مورينيو، معلقا "التعادل لن يكون نتيجة كارثية بالنسبة لليفربول، سيبقي على الفارق كما هو".

لكن، هل يعني ذلك أن جوسيب جوارديولا مدرب سيتي قد يفكر في الحصول على نقطة؟ هل سيكتفي باللعب على التعادل؟

يرد فينسنت كومباني قائد سيتي السابق والذي لعب تحت قيادة جوارديولا "تاريخنا في أنفيلد ليس جيدا، لكن معرفتي ببيب تقول إنه سيلعب للفوز، قد يكون حذرا نوعا ما".

في آخر 38 عاما، ورغم أن نتائج سيتي أفضل من ليفربول في السنوات الأخيرة بالدوري، إلا أن الفريق المنتمي لمانشستر لم يفز في ملعب أنفيلد سوى مرة واحدة منذ عام 1981.

الأمر الذي قلل جوارديولا من شأنه، مشيرا إلى أنه سيلعب حتما لتقليل فارق النقاط. (التفاصيل)

ليفربول يستضيف سيتي اليوم الساعة 6:30 مساء، موقعة مرتقبة بين الأخير حامل لقب الدوري الذي نال البطولة في الموسم الماضي بفارق نقطة عن رفاق محمد صلاح.

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