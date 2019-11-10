خاص خبر في الجول – الزمالك يرفض التفريط في محمد أبو جبل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 14:43

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أبو جبل

يرفض نادي الزمالك فكرة التفريط في محمد أبو جبل الحارس الثاني في صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك تلقى عرضا من نادي إنبي، لضم محمد أبو جبل حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرفض الزمالك فكرة التخلي عن أبو جبل، وذلك لأن قائمة الفريق الإفريقية تضم ثلاثة حراس، هم محمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي ولا يمكن استكمال البطولة بحارسين فقط.

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ورغم أن محمود عبد الرحيم "جنش" يعود من الإصابة قرابة شهر يناير المقبل، إلا أن الفريق لن يقيده إفريقيا -على الأغلب- لعدم وجود سوى مقعد واحد بجانب محمد أوناجم للقيد.

أبو جبل انضم لنادي الزمالك للمرة الثانية بداية هذا الموسم، قادما من فريق سموحة.

صاحب الـ30 عاما شارك هذا الموسم شارك في مباراة واحدة بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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