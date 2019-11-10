وضع الجهاز الفني للزمالك اسما جديدا على راداره لتدعيم خط وسط الفريق.

محمود حمادة النادي : بيراميدز الزمالك

محمود حمادة لاعب وسط بيراميدز المنتقل إليه مطلع الموسم الجاري، أصبح ضمن قائمة مبدئية وضعها الجهاز الفني لدعم خط وسط الفريق حسبما علم FilGoal.com.

حمادة انتقل من مصر للمقاصة إلى بيراميدز مطلع هذا الموسم، ولكنه لم يشارك إطلاقا مع المدرب سيباستيان ديسابر.

ولم يشارك حمادة مع بيراميدز في ولا دقيقة في الكونفدرالية، ما يجعل قيده إفريقيًا متاحا بالنسبة للزمالك حسب لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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ولعب حمادة الموسم الماضي معارا من المقاصة للإنتاج الحربي، حيث صنع 3 أهداف وسجل هدفا مع المدرب مختار مختار.

حمادة انضم لقائمة مبدئية على طاولة جهاز الزمالك، تضم أمثال نبيل عماد "دونجا" زميل حمادة في بيراميدز، وإن كان جهاز الزمالك يعلم صعوبة استغناء بيراميدز عنه بجانب لعبه مع ديسابر في الكونفدرالية ما يجعل قيده مع الزمالك في دوري الأبطال مستحيلا.

القائمة تضم أيضا محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، ومحمد أشرف "روقة" لاعب إنبي المعار من الزمالك حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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