طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا اليوم الأحد بسعر موحد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 11:43

كتب : عاطف شادي

صور مباراة ودية بين مصر وليبيريا

يطرح الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر مباراة مصر وكينيا، المقرر إقامتها يوم الخميس، اليوم الأحد في مركز شباب الجزيرة ونادي الصيد واستاد الإسكندرية.

وتقام المباراة، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس إفريقيا 2021، على ملعب برج العرب بالإسكندرية الساعة السادسة مساء يوم الخميس.

وحدد اتحاد الكرة سعرا موحدا لتذاكر المباراة قدره 75 جنيها.

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ويستعد المدرب حسام البدري لأول مباراة رسمية مع الفراعنة بعدما خلف المكسيكي خافيير أجيري.

وفازت مصر تحت قيادة البدري بمباراتين وديتين أمام بوتسوانا وليبيريا.

وتستضيف مصر فريق كينيا ثم تحل ضيفة على جزر القمر في 18 نوفمبر بالجولة الثانية من التصفيات.

وتستضيف الكاميرون نهائيات البطولة في منتصف عام 2021.

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