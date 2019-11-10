فان دايك قبل مواجهة سيتي: ليفربول لا يعرف الخوف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

قد ينتاب المعسكران بعض القلق على النتيجة، فحتى لو كانت المباراة في الجولة 12 من عمر الدوري، إلا أن نتيجتها قد تحدد بشكل كبير بطل الموسم.

لكن الخوف لا يعرف طريقا للفريق الأحمر على حد قول فيرجيل فان دايك، أفضل مدافع بالعالم الآن وصاحب المركز الثاني في جائزة فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) للأفضل، بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية قبل المواجهة المرتقبة بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد:"لا ننظر بعيدا لأننا لعبنا 11 مباراة فقط ونعلم روعة منافسنا. لم نشعر بالذعر في الموسم الماضي حين تنافسنا على الدوري. لا أخاف. لا يجب أن تخاف حين تدخل الميدان".

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وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما "الخوف شيء لا نشعر به في ليفربول. وبعد ما فعلناه، نعرف أن لدينا القدرة على الفوز بأي مباراة. لن نفكر أبدا في الخروج بتعادل أمام سيتي. نريد الفوز بكل مباراة نلعبها. نتفوق عليهم بست نقاط لكن قد يتغير ذلك سريعا".

لليفربول الأسبقية في ظل تصدره لترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن سيتي الوصيف وحامل اللقب.

فوز الأخير يوم الأحد ضروريا ليعزز فرصته في الحفاظ على لقب الدوري.

في المقابل، لا يود ليفربول أبدا تفويت فرصة الابتعاد أكثر بالصدارة، لذلك الفوز ولا شيء غير الفوز هو شعاره يوم الأحد.

صدام مرتقب في أنفيلد.

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