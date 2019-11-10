جوارديولا: لم أشعر أن فريقي الأضعف في أي مباراة بحياتي

حتى لو يتربع ليفربول على قمة الدوري، حتى لو كل المنافسين خرجوا من أنفيلد رود بخيبة أمل، يثق جوسيب جوارديولا أن مانشستر سيتي قادر على الانتصار يوم الأحد في المباراة المرتقبة أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

كفة ليفربول أرجح قبل المواجهة القوية، الضغط على كاهل سيتي لأنه متأخر عن الأول بفارق 6 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك لا يرى جوارديولا أن فريقه هو الطرف الأضعف في الصدام المنتظر.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"لم أدخل أبدا مباراة بشعور أني الأضعف وأنني لن أفوز، لم أحس بذلك أبدا. لن أذهب إلى الملعب معتقدا أني سأخسر المباراة. لم يحدث ذلك أبدا في مسيرتي".

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "لتفوز بمثل هذه مباريات عليك أن تكون في أفضل مستوى. لا يمكن أن تكون متوسطا".

في آخر 38 عاما، فاز سيتي على ليفربول في أنفيلد مرة واحدة فقط، وهو ما يعكس صعوبة المهمة التي تنتظر رجال جوارديولا حتى وإن كانوا أبطالا لإنجلترا في آخر موسمين.

وقلل جوارديولا من هذه الإحصائية لكن علق "لا أعتقد كثيرا في مثل هذه الأمور لكن فوزا وحيدا في 38 سنة، يعكس ذلك مدى صعوبة أنفيلد".

يتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 6 نقاط عن سيتي الوصيف، فوز الأخير يوم الأحد ضروريا ليعزز فرصته في الحفاظ على لقب الدوري.

في المقابل، لا يود ليفربول أبدا تفويت فرصة الابتعاد أكثر بالصدارة، لذلك الفوز ولا شيء غير الفوز هو شعاره يوم الأحد.

صدام مرتقب في أنفيلد.

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