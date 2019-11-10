قهر الطبيعة وحقق لقبه الأول.. إندبندينتي ديل فالي بطلا لـ كوبا سود أمريكانا

تُوج إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري بلقب كوبا سود أمريكانا 2019 لأول مرة في تاريخه عقب التفوق على كولون سانتا فيه الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

المباراة تعد فريدة من نوعها إذ أقيم نهائي النسخة الـ 18 من البطولة التي تعادل الدوري الأوروبي على ملعب محدد مسبقا لأول مرة في تاريخ البطولة في باراجواي بتلك النسخة، ونظرا لأن الفريقين لم يحققا أي القاب على مستوى الدرجة الأولى محليا سابقا.

المباراة شهدت كثافة جماهيرية من جماهير سانتا فيه الأرجنتيني رغم ابتعاد المسافة التي وصلت إلى 800 كيلومتر.

قبل بداية اللقاء تم رش جماهير الفريقين بالمياه نظرا للحرارة المرتفعة وعقب إطلاق صافرة البداية في ملعب بابلو روخاس هطلت الأمطار بشدة.

💦 It's a hot day in Asunción but the local fire brigade has the fans covered!#Sudamericana pic.twitter.com/BoRQpxPNfU — CONMEBOL Sudamericana EN (@TheSudamericana) November 9, 2019

الدقيقة 27 شهدت تقدم الفريق الإكوادوري بهدف فيرناندو ليون وعقب 3 دقائق توقفت المباراة لمدة 45 دقيقة بسبب صعوبة حركة الكرة من غزارة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

عقب العودة لاستئناف أحداث الشوط الأول عزز جون سانشيز من تقدم الفريق الإكوادوري بهدف ثان قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

الفريق الأرجنتيني كاد أن يعود مبكرا في الشوط الثاني لأجواء اللقاء بهدف عقب الحصول على ركلة جزاء انبرى لها الهداف المخضرم ميجيل رودريجيز، تسديدة تصدى لها الحارس بنجاح وسط ذهول اللاعب البالغ 34 عاما والمُلقب بالبرغوث.

تواصل ضغط الأحمر والأسود وأسفر عن هدف في الدقيقة 89 بركلة مزدوجة من إيمانويل أوليفيرا.

وفي الوقت الذي حاول فريق كولون العودة، نجح الكولومبي كريستيان دوجومي في تسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة في الدقيقة السادسة من الوقت البديل.

فوز تحقق للفريق الإكوادوري الذي شارك لأول مرة في تاريخه عام 2010 بالدرجة الأولى وبعد 9 أعوام أصبح بطلا قاريا.

🎥🇪🇨⚽🇦🇷 4⃣ goals, ⛈ and much more! The highlights from a dramatic final in Asunción! pic.twitter.com/SUCFcb1CH6 — CONMEBOL Sudamericana EN (@TheSudamericana) November 10, 2019

إندبندينتي ديل فالي أصبح أول فريق يتأهل من أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم 2021 المقرر إقامتها في الصين.

وحجز إندبندينتي مقعدا أساسيا في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس 2020، وينتظر الفائز من ريفر بليت وفلامنجو في نهائي النسخة الحالية من أجل لقائه في كوبا سود أمريكانا.

كما سيخوض الفريق الإكوادوري مواجهة أمام بطل كأس اليابان ضمن كأس سوروجا وهي بطولة تقام بشكل سنوي في إطار التعاون بين الاتحادين الياباني وقارة أمريكا الجنوبية.

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