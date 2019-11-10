لاعب منتخب غانا الأوليمبي: سنضغط مصر ونحرمها من الكرة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 10:35

كتب : عاطف شادي

مينسا

يثق إيفانز مينسا لاعب منتخب غانا الأوليمبي في قدرة فريقه على تقديم مباراة قوية أمام نظيره المصري يوم الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعتين لكأس إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال مينسا في مؤتمر صحفي يوم الأحد:"المدرب طالبنا بالضغط المستمر على مصر، وأن ندافع بشكل جيد حتى لا نستقبل أي هدف".

وواصل "طالبنا أيضا بالاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة لاكتساب ثقة ولنصنع فرصا من أجل التسجيل".

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وأتم اللاعب البالغ عمره 21 عاما "نريد التأهل للأوليمبياد لأننا غبنا طويلا عن هذه البطولة، نعلم مدى صعوبة ذلك لكن سنبذل أقصى ما في وسعنا لنسعد شعبنا".

وحصدت غانا نقطة وحيدة بعد تعادلها يوم الجمعة بهدف لمثله أمام الكاميرون في إطار مباريات المجموعة الأولى.

بينما تتصدر مصر ترتيب المجموعة بعد فوزها على مالي بهدف مصطفى محمد.

وتستضيف مصر البطولة من 8 إلى 22 نوفمبر ويشارك فيها 8 فرق يتأهل 3 منها إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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