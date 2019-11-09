إيمري: أرسنال يعلم قرار تشاكا.. قد لا يلعب معنا مجددا

هل انتهت القصة؟ هل قائد سويسرا لا يريد ارتداء القميص الأحمر مرة أخرى؟ أم مازال جرانيت تشاكا غاضبا مما حدث مع الجمهور لكنه يتمسك بأرسنال؟ هل قررت إدارة النادي بيعه؟

ابتعد عن الملعب، جُرّد من شارة القيادة، وقد يعرضه الفريق الإنجليزي للبيع بعد شهرين إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود. (استرجع القصة)

واعترف بذلك أوناي إيمري مدرب أرسنال بالقول:"لا أعلم هل سيلعب معنا مرة أخرى أم لا. إذا كان يفكر في الاستمرار في مساعدتنا والاستمرار في الدفاع عن قميص أرسنال، أعتقد أن الوقت سيمنحنا هذا الحل (قرار تشاكا). لو قررت وجوده مع المجموعة، لو كان جاهزا بنسبة 100% على المستوى الذهني ليساعدنا بإمكاناته، نعلم أننا في حاجة إلى لاعب مثله".

وواصل الإسباني "مهم الآن البقاء معه. نمضي قدما لكن النادي يعلم كيف يفكر اللاعب، وكيف أفكر أنا في الموقف برمته. نحن أضعف حاليا وهو غير موجود في هذا المركز (وسط الملعب). لا أفكر حاليا في ذلك (بيع تشاكا) لأننا في نوفمبر وأمامنا مباريات عديدة في نوفمبر وديسمبر".

صب الجمهور غضبه على اللاعب أثناء خروجه من الملعب بعدما فرط أرسنال في تقدمه بفارق هدفين أمام ضيفه كريستال بالاس ليتعادل 2-2 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثناء سير تشاكا إلى خارج الملعب رد على من هاجموه بطريقة لم تعجب النادي اللندني.

وغاب عن المباريات الثلاث التالية للفريق، والتي خسر فيها مرة وتعادل مرتين.

ويحل أرسنال ضيفا على ليستر سيتي يوم السبت في الجولة 12 من الدوري، مواجهة قوية أمام ثالث ترتيب البطولة والذي يقدم موسما رائعا مع مدربه برندان رودجرز.

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