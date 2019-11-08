مدرب مصر: بيراميدز أخطأ.. أغلقنا صفحة لاعبيه المستبعدين

أشاد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، بقرار استبعاد لاعبي بيراميدز من المعسكر الجاري.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر استبعاد سُباعي بيراميدز المستدعى، على خلفية اعتذار ناديهم عن عدم إرسال لاعبيه مبكرا. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصطفى: "قرار ضم 32 لاعبا في القائمة الأولية كان موفقا، رغم أننا لم نكن نعلم مسبقا بقرار بيراميدز".

وأضاف في حديثه عبر راديو مصر: "نشكر الأهلي والزمالك على تعاونهما".

وأكمل: "موقف بيراميدز كان خاطئا، وحسام البدري تعامل بخبرة مع الأزمة".

وعن إمكانية إعادة استدعاء لاعبي بيراميدز في المعسكرات المقبلة، أجّل مصطفى الإجابة عن هذا السؤال: "أغلقنا هذه الصفحة حاليا، وندرس الأمر لاحقا".

وكان البدري قد تحدث عن الأزمة في المؤتمر الصحفي قبل الفوز وديا على ليبيريا بهدف دون رد مساء الخميس.

وقال البدري: "لا أرغب في الدخول في تفاصيل تلك الأزمة، ولكن القرار أُتخذ لتلك المرحلة وانتهى".

وأشار "حاولت تصحيح الأمور وأشكر مجلس إدارة بيراميدز ولاعبي الفريق أيضا على رغبتهم في الانضمام للمنتخب. في النهاية اُتخذ القرار ومع نهاية تلك المرحلة ينتهي كل شيء. قد يكون هناك أمور إيجابية في المرحلة التالية".

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