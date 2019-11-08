مؤتمر زيدان: مبابي؟ قلتها سابقا وسأقولها مجددا يريد ريال مدريد.. لم أزعزع استقرار ناد

رد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بقوة على تصريحات ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بشأن غضبه بعد الحديث حول انضمام لاعب الفريق الفرنسي كيليان مبابي إلى نظيره الإسباني.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة: "ما قلته عن مبابي كان مبابي قاله سابقا ولم أتحدث من تلقاء نفسي".

وعما قاله ليوناردو بشأن زعزعة استقرار سان جيرمان بعد الحديث عن مبابي: "ما قلته هو إن اللاعب يحلم باللعب في ريال مدريد فقط، لم أزعزع استقرار أي ناد".

وواصل "قلت ببساطة ما قاله مبابي، قلت ذلك وساقوله مجددا وسأقوله كلما أريد ومتى أريد".

وعن تخوفه من إصابات لاعبيه في التوقف الدولي قال: "فيروس الفيفا أمر لا يوجد مفر منه أتمنى ألا يحدث أي شيء لأي لاعب وأن يعودوا إلينا دون إصابة".

وبسؤاله عن رأيه في احتمالية إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية أجاب "أعتقد أن القرار قد اتُخذ وعلينا احترامه".

ويستعد ريال مدريد للقاء إيبار غدا السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر إذ حصد كل منهما 22 نقطة.

فيما يأتي إيبار في المركز الـ14 بـ15 نقطة.

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