مؤتمر كلوب: جوارديولا أفضل مدرب في العالم.. وأعجبني هدف سترلينج ضد سيتي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يجب أن يكون في قمة مستواه والأفضل على الإطلاق لكي يتمكن من التغلب على مانشستر سيتي في مواجهة الفريقين يوم الأحد في الدوري.

المدرب الألماني عقد مؤتمرا صحفيا طويلا أجاب فيه عن كافة الأسئلة، وينقله لكم FilGoal.com كاملا.

المنافسة مع سيتي

"من وجهة نظر رياضية المنافسة تصبح أكبر وأكبر، أنا متواجد هنا من 4 سنوات فقط، لكننا نتعايش مع الأمر الآن، مانشستر سيتي فريق جيد وحمدا لله أن هناك منافسة مباشرة يعني ذلك أننا في مكان جيد أيضا".

"لا أعلم إن كانت المباراة ستقرر اللقب أم لا، ليس لدي فكرة، هل أعاملها كذلك؟ في آخر عامين بدا الأمر كأن أي مباراة نلعبها هي التي ستقرر مصير الموسم، لا يوجد مباراة يمكن أن يقول عنها شخص ما يمكنك أن تخسر تلك المواجهة".

"إنها مباراة كبيرة، الخبر الجيد أننا سنواجههم على ملعب أنفيلد، سنرى ما سيحدث، لا يوجد أي شيء يمكن أن يخفيه أحد، لا يمكنني أن نهاجم فقط لكن إن لم نكن شجعان ضد مانشستر سيتي فلن تكون أمامنا فرصة، علينا أن نخلق الفرص".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة فيما يحتل سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

المدرب الألماني بعد ذلك وُجه له سؤلا عن رحيم سترلينج ليتذكر هدفه ضد فريقه الحالي حينما كان لاعبا لليفربول.

"رحيم سترلينج دائما يشكل خطرا كبيرا، إنه يتطور ويتطور ويتطور، أمر جيد لمانشستر سيتي وإنجلترا، هذا الصباح شاهدت هدفا سجله ضد مانشستر سيتي كان جيدا أيضا، لا يمكنني التفكير في أي شيء سيء حوله إنه رائع".

حينما كان سترلينج لاعبا لليفربول لعب 5 مباريات في الدوري ضد سيتي سجل هدفا وحيدا، ذلك الهدف كان في موسم 2013-2014 وفاز ليفربول بنتيجة 3-2 على ملعب أنفيلد.

كيف سيلعب ليفربول؟

"تمركزنا يجب أن يكون ممتازا، يجب أن نحاول التكيف على ما يفعله الخصم ونتأكد من ألا يتمكنوا من فعله، الأمر يقود إلى أشياء أخرى، ستكون مباراة مشوقة، من الممكن أن تنتهي بنتيجة 0-0 مثل العام الماضي، حتى مع كل تلك الأشياء، الأمر يعتمد على التشكيل وربما لا يمكنك أن تخلق فرصا أو تهاجم".

"الاعتماد على الظهيرين جزء من خطتنا لكن ليس خطتنا الوحيدة، كرة القدم الحديثة أن تكون قويا على الأطراف، الهدف في منتصف الملعب والمنطقة حول الملعب هي أكثر منطقة مزدحمة لذا عليك أن تجد طريقة للالتفاف والوصول للمرمى".

"سيتي لديه أجنحة جيدة، ويلعبون على الأطراف بطريقة مختلفة، كلما اتجه اللعب للأطراف كلما زادت المساحات في العمق، نحاول أن نستخدم مهارات ترينت ألكيساندر أرنولد وأندي روبيرتسون".

ماذا عن الإصابات؟

"لم يتدرب فيرجيل فان دايك لأسباب شخصية لكنه جيد وجاهز تماما، جوردان هيندرسون جيد جدا، جويل ماتيب ليس بخير، الأمر ذاته مع شاكيري وناثانيال كلاين".

كيف هي العلاقة بينك وبين جوارديولا؟

"لم يتغير أي شيء بيني وبين جوارديولا، الأمر منوط حول من ندعمه وما يمكن لفريقنا فعله، لا يمكنني ألا أحترمه، إنه أفضل مدرب في العالم، لقد أثر كثيرا في كل الفرق التي دربها، وحاليا هو في مانشستر سيتي والأمر ليس سيئا جدا".

"أكن الكثير من الاحترام لجوارديولا".

في الموسم الماضي مواجهتي الذهاب والإياب حُسم اللقب؟

"يمكنك أن ترى ما فعله سيتي وقت مباراة 0-0، وفي الاتحاد خسرنا 2-1 وكدنا نسجل هدفا لكن الكرة ابتعدت بـ11 مليمتر أو أي كان، كانت مباراة مفتوحة وبعد ذلك تعادلنا في الدرع الخيرية".

"كانت هناك مباريات فزنا بها وسيتي سيطر عليها أكثر مما فعلنا، لكننا سجلنا الأهداف في اللحظة المناسبة، النتيجة تظل عالقة في رأسك لكن خطتنا هي أنك ترغب في الاقتراب من القمة التي كان يتواجد بها سيتي وهذا ما فعلناه".

"علينا أن نكون في أفضل شكل ممكن يوم الأحد، الأفضل على الإطلاق، حتى الرجل الذي يبيع الشطائر عليه أن يكون كذلك، يذهب للاستاد وينتظر الإحماءات ويتواجد".

شون كوكس مشجع ليفربول الذي تعرض للاعتداء من جماهير روما في أبريل الماضي سيتواجد في أنفيلد لمشاهدة المباراة؟

"حينما حدث الأمر لشون كوكس كانت أسوأ لحظة لي في ليفربول، لأنه أمر لم يفترض به أن يحدث في كرة القدم أو الحياة، حب شون وعائلته لهذا النادي كبير، آمل أن يمنحه القوة للتعافي".

"آمل أن يشعر بالطريقة التي تعامل بها مجتمع ليفربول مع الأمر، لن تسير وحدك أبدا هكذا يتغنون ويعيشون بها، يمكننا مساعدته".

"أؤمن بقوة الجماهير في الاستاد، إن كان هناك شخص في مانشستر سيتي قلق بشأن الحافلة فهي غلطتنا، لم نلق الزجاجات لكنه كان واحدا منا، جميعنا يجب أن نتأكد ألا يتكرر أي شيء مثل ذلك على الإطلاق".

كوكس تعرض للاعتداء من جماهير روما خلال شهر أبريل الماضي خلال مباراة الفريقين في دوري الأبطال، وتعرض لإصابات خطرة.

وكان ليفربول قد واجه روما في نصف نهائي دوري الأبطال وفاز بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليواجه ريال مدريد ويخسر في النهائي.

مانشستر سيتي يعاني من بعض المشاكل هل يصب ذلك في صالحكم؟

"دي بروين واحد من أفضل اللاعبين في العالم وما قدمه يظهر جودته، الفريق قوي للغاية".

"مانشستر سيتي حاليا جيد كفاية ليقدم مباراة جيدة".

"جميعنا لدينا مشاكل، عدم وجود دي بروين في الموسم الماضي أظهر قوتهم، لا أحب أن أتحدث كثيرا عن مانشستر سيتي أنا أكثر من سعيد بموقفنا، مازلنا نرغب في المزيد وتلك قوة أكبر".

"لا أعجب بالفرق الأخرى لكنني أحترمها، أحب بعض الأشياء مثل شخصية مانشستر سيتي والمدرب رائع، تركيبة السرعة والمهارات ممتازة في عدد اللاعبين، إنه فريق كرة قدم جيد".

ليفربول يستضيف مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء الأحد.

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