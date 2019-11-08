صلاح: لقب الدوري؟ أتتذكرون ما حدث.. ولا أهتم بما يتوقعه الناس مني

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 14:12

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - كلوب

شدد محمد صلاح نجم ليفربول أنه من المبكر الحديث عن فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري على الرغم من تفوقه بست نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي في سباق الصدارة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستضيف ليفربول منافسه سيتي يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "الموسم الماضي كان الكل يتحدث عن تفوقنا في السابق بست أو سبع نقاط وكنا في شهر ديسمبر".

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وواصل "السباق لم ينته بعد، الفارق بيننا ثلاث مباريات فقط".

وشدد "إن مررنا بفترة سيئة وخسرنا ثلاث مباريات فسنكون في مشكلة كبيرة".

وأردف "حتى لو فزنا على سيتي، مازال الطريق طويلا نحن في شهر نوفمبر، من المبكر جدا الحديث عن لقب الدوري الإنجليزي".

وخلال الموسم الجاري لم يسجل صلاح الذي توج هدافا للدوري الإنجليزي الموسمين الأخيرين سوى خمسة أهداف فقط.

وعن ذلك قال: "كي أكون أمينا، أنا لا أهتم بما يتوقعه الناس مني طالما إنني أسجل والفريق يفوز فأنا سعيد".

وأتم صلاح "لا يحب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني، فهم من المحتمل أن يضعوا الكثير من الضغط علي ما يجعلني أؤدي بشكل سيئ".

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