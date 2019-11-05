رسميا - المنتخب يستدعي كريم طارق وأيمن أشرف بدلا من لاعبي بيراميدز

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء كريم طارق جناح طلائع الجيش، وأيمن أشرف مدافع الأهلي، بعدما وصفه اتحاد الكرة بـ"اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد".

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الكرة أن المنتخب سيكتفي بقائمة اللاعبين الحالية، بعد أن كان قد استبعد أيمن أشرف لعدم استيفاء أوراقه التجنيدية وضم أحمد أيمن منصور في محله، ولكن اتحاد الكرة أكد استيفاء أوراق اللاعب التجنيدية وعودته.

ويأتي قرار المنتخب بضم طارق وأشرف بدلا من 7 لاعبين من بيراميدز، عقب رفض إدارة النادي إرسال اللاعبين للمنتخب يوم الثلاثاء، قبل أن يوافقوا لاحقا على إرسالهم يوم الأربعاء.

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ماذا حدث؟

وفي وقت سابق،

أبلغ مسؤولو بيراميدز السباعي الدولي بالفريق بعدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء، حسبما علم FilGoal.com.

نادي بيراميدز قرر الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com.

وأضاف المصدر "علمنا باتصالات يجريها مسؤولو المنتخب مع أندية طلبوا فيها رحيل لاعبين مبكرا عن معسكرات فرقهم من أجل الانضمام للمنتخب، وهذا لم يحدث معنا".

ويمنح فيفا المنتخبات حق استدعاء لاعبيها على أن ينضموا في موعد أقصاه 72 ساعة قبل أول مباراة رسمية للفريق، وهو ما يتمسك به بيراميدز في الوقت الحالي.

قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري المدير الفني للفريق تضم سبعة لاعبين من بيراميدز.

رجب بكار ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى.

مسؤولو بيراميدز أبلغوا اللاعبين بعدم الانضمام لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء وحصولهم على راحة حتى يوم الخميس، على أن يعودوا لتدريبات بيراميدز يوم الخميس بشكل طبيعي وبعد ذلك ينضمون لمعسكر المنتخب في الموعد المحدد من الاتحاد الدولي.

في المقابل، الجهاز الإداري لمنتخب مصر تواصل مع اللاعبين لتذكيرهم بموعد الانضمام للمعسكر، ولكن تم تبليغ الجهاز بقرار بيراميدز، حسبما كشف مصدر في النادي لـ FilGoal.com.

وبعد ذلك، وعلم FilGoal.com بخصوص اتصالات بين محمد فضل عضو اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، وممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، ومحمد بركات مدير المنتخب.

المكالمات شهدت توضيحا لموقف كل طرف حسبما علم FilGoal.com، وفيها أكد عيد تقديره التام لمنتخب مصر، وتقديم بيراميدز كل الدعم للمنتخب وجهازه.

وانتهت المحادثات بتأكيد عيد على بذله كل الجهد لإقناع إدارة ناديه، والمدير الفني سيباستيان ديسابر، لانضمام سباعي بيراميدز لمعسكر المنتخب، بعد اتجاه بعثة منتخب مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء لبدء معسكر مغلق في الأخيرة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021 في 14 و18 نوفمبر على الترتيب.

وبالفعل، أصدر بيراميدز بيانا أعلن فيه انضمام اللاعبين للمعسكر يوم الأربعاء، قبل أن يصدر قرار المنتخب بعدم ضم اللاعبين.

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