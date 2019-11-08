"اشتريت سيارة لم أستطع أبدا أن أقودها وحدي.. وفي نهاية مسيرتي زاملت فرانز بيكنباور". فاروق جعفر نجم الزمالك السابق.

فاروق جعفر. ملك النص و"أغنى شخص في العالم". بداية من مدرسة قصر النيل الابتدائية وصولا لتمثيل منتخب إفريقيا ومزاملة بكنباور وبيليه وكارلوس ألبيرتو. في حياة أسطورة الزمالك أسرار كثيرة سنعرفها لأول مرة.

أنا فاروق جعفر.. سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com يحكي فيها "ملك النص" عن رحلته من لعب كرة القدم في الشارع، وصولا إلى مزاملة بكنباور وحصد بطولات عديدة مع الزمالك.

حكايات عديدة ومثيرة مر بها فاروق جعفر يحكيها نجم الزمالك لـFilGoal.com. وهذه هي الحلقة السادسة والأخيرة.

وكل ما يلي على لسان فاروق جعفر.

السيارة الخدعة

كنا نواجه السكة الحديد وكان فريق قوي جدا وقدمت مباراة رائعة للغاية كان كمال عتمان المدرب الشير يلعب في ذلك الوقت في السكة.

كان هناك رجل أعمال يُدعى علوي الجزار عقب المباراة أعطاني 200 جنيه، كان مبلغا ضخما جدا وفكرت ماذا أفعل به؟ وقلت لنفسي أحقق حلمي بشراء سيارة.

كان يكن حسين زميلي في الزمالك معه سيارة أهلكته وقلت لنفسي هو لا يريد أن ينفق عليها سأشتريها منه وأقوم بإصلاحها، اعتقدت إنني شخص ناصح. (ضاحكا)

اشتريتها منه بـ850 جنيه بالقسط، ودفعت 200 جنيه وأنفقت عليها 100 جنيه.

ولكنني لم أكن أستطيع قيادة السيارة وحدي فهي كانت تتعطل كثيرا لذا كنت أحتاج إلى شخص معي ليقوم بدفعها عندما تتعطل.

مفاجأتان

انتقلت للسعودية للعب في أهلي جدة وكنت مع رئيس النادي وأنا معه وجدت سيارة مُحملة على مقطورة وكانت فخمة جدا وسألته من يملك تلك السيارة؟ فقال إنها ملكه وسألني عن رأيي.

قلت له إنها جميلة جدا، ووجدته يقسم إنها ستذهب إلى مصر مباشرة، وبالفعل حصلت عليها.

في فترة كنت في الإمارات للانتقال إلى العين وحصلت على مقدم التعاقد وسيارة فخمة للغاية بعدما استقللتها مع رئيس النادي من أبو ظبي لمدينة العين.

وبعد عودتي إلى مصر رفض الزمالك انتقالي عقب خروجه من كأس مصر وغضب الجمهور من التفريط في اللاعبين.

اضطررت للذهاب إلى سفارة الإمارات لإعادة الأموال في النهاية.

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اللعب مع بيكنباور

بعد فشل رحيلي للعين قلت للزمالك أنت لن تقف علي هناك لاعبين أفضل مني بـ100 مرة وبحثت عن دوري أستطيع الانتقال إليه خارج فترات الانتقال وكانت أمريكا هي الحل.

انتقلت إلى نيويورك كوزموس في الفترة التي تواجد فيها بعض أساطير الكرة مثل فرانز بيكنباور ويوهان نيسكينز وكارلوس ألبرتو بيريرا (يقصد مواطنه البرازيلي كارلوس ألبرتو توريس) وبيليه تواجد ولكنه لم يكن في المعسكر تواجد مع الفريق فقط.

ظللت في أمريكا 4 أشهر وبعدها انضمت أمريكا للاتحاد الدولي "فيفا" واضطررت الآن لأخذ الاستغناء من الزمالك للانتقال وهنا الانتقال لم يحدث.

عدت للزمالك وبعد عودتي انتقل علي خليل إلى أمريكا ولعب في فيلادلفيا.

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طالع الحلقة الأولى

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك.. وكيف رسم النادي حياته

طالع الحلقة الثانية

أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته

طالع الحلقة الثالثة

أنا ملك النص (3) – فاروق جعفر يحكي عن تدخل السادات لإنقاذ والده.. وهدف في الأهلي بـ100 جنيه

طالع الحلقة الرابعة

أنا ملك النص (4) – فاروق جعفر يحكي رفض اللعب مع الزمالك.. وخدعة في علي خليل

طالع الحلقة الخامسة

أنا ملك النص (5) – فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء.. وسر لقب أغنى رجل في العالم