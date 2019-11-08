قال إبراهيم الجمال لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي إن عقوبة اتحاد السلة ضده وتغريمه مجحفة للغاية، مشيرا إلى أن ما حدث خلال مواجهة الزمالك كان مهارات عادية وأن والدته تعرضت للسباب خلال الشجار بين الطرفين. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الجمال قائلا: "عقوبات اتحاد السلة مجحفة للغاية، خاصة العقوبة المالية الكبيرة، هناك مخالفات كبيرة من جانب المنافس ولم يتم توقيع عقوبات مماثلة، تم تغريمي 40 ألف جنيه، اتحاد السلة منذ فترة قام بتغريمي 50 ألف جنيه بناء على تقرير ظالم من عصام عبد الحميد على خلفية المنتخب".

وأضاف "ما حدث خلال المباراة من جانب لاعبي الأهلي مهارات عادية ليست خارج نطاق اللعب، حاولت تسجيل ثلاثية بالفعل، من حقي المشروع أن أسعى للفوز بفارق أكبر كما حاول لاعبي الزمالك بحقهم المشروع تقليص الفارق".

وأكمل "إيهاب أمين قام أيضا بمهارة فنية عادية وعندما حاولت الدفاع عنه فوجئت بهجوم من لاعبي الزمالك، عصام عبد الحميد قام بسب والدتي، أي شخص لا يمكن أن يقبل ذلك، كان من الممكن أن أتقبل أي شيء إلا إهانة والدتي، لذلك كنت منفعلا وأي شخص مكاني لم يكن ليسكت عن تلك الإهانة".

وتابع "قبل المباراة توقعت أن أتعرض للاستفزاز، كنت قد هيئت نفسي للتعامل بهدوء لكن ما حدث فاق التوقعات".

وأتم "عصام عبد الحميد اتهمني في وقت سابق بالتهرب من المنتخب وتسبب في تغريمي 50 ألف جنيه، رغم أنني كنت مصابا ودفعتها من جيبي لكي لا يتم إيقافي من اللعب مع الأهلي".

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أصدر عقوبات بالجملة ضد الزمالك والأهلي بعد أحداث اللقاء الأخير بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

وتم كذلك تغريم الأهلي 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليها في حضور اللقاء.

هذا بالإضافة لنقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام.

من ضمن العقوبات كانت تغريم الجمال بمبلغ 40 ألف جنيه بجانب إيقافه مباراتين.

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