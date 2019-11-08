حلم طوكيو 2020 – قائد زامبيا: لا نخشى أي منافس.. نحن في مصر للفوز ضد الجميع

قال إيمانويل باندا قائد منتخب زامبيا الأوليمبي في المؤتمر الصحفي إن فريقه لا يخشى أي منافس في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، مشددا على أنهم في مصر للفوز ضد جميع المنتخبات.

وصرح باندا: "جاهزون للقاء، ونعرف جنوب إفريقيا جيدا، من الجيد مواجهتهم لأننا نتطلع للفوز ضدهم".

وأكمل "لا نخشى أي منافس أو لعب أي مباراة، كل مباريات المجموعة صعبة، سنتطلع للفوز وبذل أقصى ما لدينا في كل لقاء، نحن هنا للفوز ضد الجميع".

وأتم "الأجواء في مصر رائعة، ملاعب التدريبات جيدة للغاية، نشعر أننا في بلدنا الثاني، أتيت من أوروبا لأنضم لتلك المجموعة الجيدة من اللاعبين هنا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، وجاهزون لهذه البطولة في مصر".

باندا لاعب وسط نادي أوستند البلجيكي صاحب الـ22 عاما لم يشارك في أي مباراة مع فريقه هذا الموسم.

منتخب زامبيا يستهل مشواره في كأس الأمم تحت 23 عاما بمواجهة جنوب إفريقيا ضمن أولى جولات دور المجموعات للمجموعة الثانية يوم السبت على استاد السلام في الثامنة مساء.

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