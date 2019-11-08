حلم طوكيو 2020 – قائد زامبيا: لا نخشى أي منافس.. نحن في مصر للفوز ضد الجميع

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 12:05

كتب : عاطف شادي

إيمانويل باندا

قال إيمانويل باندا قائد منتخب زامبيا الأوليمبي في المؤتمر الصحفي إن فريقه لا يخشى أي منافس في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، مشددا على أنهم في مصر للفوز ضد جميع المنتخبات.

وصرح باندا: "جاهزون للقاء، ونعرف جنوب إفريقيا جيدا، من الجيد مواجهتهم لأننا نتطلع للفوز ضدهم".

وأكمل "لا نخشى أي منافس أو لعب أي مباراة، كل مباريات المجموعة صعبة، سنتطلع للفوز وبذل أقصى ما لدينا في كل لقاء، نحن هنا للفوز ضد الجميع".

أخبار متعلقة

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر مدرب زامبيا: تتويجي بكأس الأمم تحت 20 عاما يختلف عن البطولة الحالية حلم طوكيو 2020 - مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: ننتظر مواجهة زامبيا على أحر من الجمر حلم طوكيو 2020 - مصر.. حان دور التأهل الـ 12

وأتم "الأجواء في مصر رائعة، ملاعب التدريبات جيدة للغاية، نشعر أننا في بلدنا الثاني، أتيت من أوروبا لأنضم لتلك المجموعة الجيدة من اللاعبين هنا، وهدفنا هو تحقيق الفوز، وجاهزون لهذه البطولة في مصر".

باندا لاعب وسط نادي أوستند البلجيكي صاحب الـ22 عاما لم يشارك في أي مباراة مع فريقه هذا الموسم.

منتخب زامبيا يستهل مشواره في كأس الأمم تحت 23 عاما بمواجهة جنوب إفريقيا ضمن أولى جولات دور المجموعات للمجموعة الثانية يوم السبت على استاد السلام في الثامنة مساء.

طالع أيضا

حكاية أبو تريكة.. على أنغام أم كلثوم

ماذا قال البدري بعد أداء مصر أمام ليبيريا

مزيج من العنف والملل ضد ليبيريا.. حمدي فتحي ينصر المنتخب

تفاصيل إصابة الشحات القوية أمام ليبيريا

عقوبات مدوية على الأهلي والزمالك بسبب أحداث السلة

ميدو ينتقد المنتخب بقوة

حلم طوكيو حلم طوكيو 2020 كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإزدواجية تتواصل بسبب العنصرية.. أولتراس بريشيا يهاجم بالوتيلي ويصفه بالمغرور 7 دقيقة | أوروبا
شاهد – "يا مصطفى.. مصر تُحبك يا مصطفى".. البلدوزر يفتتح أهداف مصر الأوليمبي في أمم إفريقيا 25 دقيقة | حلم طوكيو 2020
هيريرا: كرة القدم ليست أولوية مانشستر يونايتد 30 دقيقة | أوروبا
مؤتمر فالفيردي: تناولت الطعام مع الرئيس.. ونيمار عانى مثل جريزمان 46 دقيقة | أوروبا
مدرب ريفر بليت عن "تدريب برشلونة": الأمر بسيط.. لن أرد 57 دقيقة | أوروبا
مدرب مصر: بيراميدز أخطأ.. أغلقنا صفحة لاعبيه المستبعدين ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك