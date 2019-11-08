حلم طوكيو 2020 - مؤتمر مدرب زامبيا: تتويجي بكأس الأمم تحت 20 عاما يختلف عن البطولة الحالية

قال بيستون شامبيسي مدرب منتخب زامبيا الأوليمبي إن كتيبته جاهزة لمواجهة جنوب إفريقيا مشيرا إلى إنه ربما فاز بكأس الأمم تحت 20 عاما لكن الأمر مختلف حاليا وشدد على ثقته في فريقه.

وصرح شامبيسي في المؤتمر الصحفي قائلا: "فريقي يلعب في بطولة كبيرة وأتمنى أن يكون اللاعبون على المستوى المطلوب".

وأضاف "جنوب إفريقيا منتخب جيد للغاية ويمتلك جهاز فني على أعلى مستوى، واجهت هذا الفريق من قبل في لقاء تحت 16 عاما".

وواصل "أعتقد أنه شيء جيد لنا أن نتواجد في مصر، سعيد بحسن الاستقبال وكل الأمور تسير بشكل جيد للغاية سواء ملاعب التدريبات أو المباريات الودية، كل هدفنا الآن هو المباراة الأولى، ونحن متأكدون من جاهزيتنا".

وأكمل "فزت بكأس الأمم تحت 20 عاما من قبل، لكن الموضوع الآن مختلف، أنا متواجد مع هذا الفريق منذ عام 2016، وجئنا لنثبت جاهزيتنا بأدائنا الخاص وطريقة لعبنا، أثق كثيرا في فريقي".

وتابع "من المهم لنا أن نفوز غدا، ونتطلع إلى أول مباراة، ونتمنى عبور تلك المجموعة ونريد تحقيق الفوز على كل المنتخبات الخاصة في البطولة، نلعب كل مباراة بمفردها ولا نفكر إلا فيها".

وأتم "كل المنتخبات المشاركة مرشحة للفوز باللقب، المتأهلون هم الأقوى في القارة".

منتخب زامبيا يستهل مشواره في كأس الأمم تحت 23 عاما بمواجهة جنوب إفريقيا ضمن أولى جولات دور المجموعات للمجموعة الثانية يوم السبت على استاد السلام في الثامنة مساء.

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