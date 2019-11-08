بالفيديو - بيشكتاش يودع الدوري الأوروبي.. النني البديل يسقط أمام براجا "كوكا"

وضع سبورتينج براجا البرتغالي قدما في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي عقب الفوز على بيشكتاش التركي بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة.

براجا فاز أمام جماهيره بعدما فاز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف في ظل غياب أحمد حسن كوكا بسبب الإصابة.

محمد النني شارك كبديل في الدقيقة 72 إذ خاض المباراة وفريقه متأخرا في النتيجة بهدفين مقابل هدف.

باولينيو تقدم أولا لبراجا في الدقيقة 15، وعدّل تايلر بويد النتيجة للفريق التركي في الدقيقة 29.

وعاد باولينيو من جديد مسجلا هدف التقدم للفريق البرتغالي، وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول تعرض جيرمان لينس للطرد بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.

النسور أكملوا اللقاء بعشر لاعبين حتى نهاية اللقاء، وفي الوقت الذي سعوا فيه للفوز سجل إدواردو الهدف الثالث لبراجا مؤكدا الانتصار بنتيجة 3-1.

براجا ظل متصدرا لترتيب المجموعة الـ 11 برصيد 10 نقاط، فيما تذيل بيشكتاش التركي بدون رصيد عقب 4 جولات.

واقترب ولفرهامبتون الإنجليزي من التأهل أيضا بعد فاز على سلوفان براتسيلافا السلوفاكي بهدف نظيف من توقيع راؤول خيمينيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

البرتغالي روبن نيفيز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

فوز رفع رصيد الذئاب إلى 9 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الفريق السلوفاكي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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