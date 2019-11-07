بالفيديو – التأهل تم بنجاح.. يونايتد ينتصر على بارتيزان بلجراد بثلاثية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 23:55

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي رسميا عقب انتصاره على بارتيزان بلجراد بثلاثية دون رد اليوم الخميس.

واستضاف يونايتد منافسه الصربي في ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة بفارق نقطتين عن ملاحقه ألكمار الهولندي الي فاز على أستانا الكازاخستاني بخماسية دون رد في الوقت ذاته.

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فيما لم يحصد أستانا أي نقطة ويحتل المركز الرابع.

وبسبب تفوق يونايتد في المواجهات المباشرة على بارتيزان بلجراد إثر الفوز عليه ذهابا وإيابا فإنه حتى حال خسارته في المباراتين الأخيرتين وفوز الفريق الصربي فيهما فيظل التأهل من نصيب الشياطين الحُمر.

افتتح ماسون جرينوود أهداف يونايتد في الدقيقة 22 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة دفاع بارتيزان بلجراد وتصويبه الكرة في زاوية مختلفة عن زاوية الحارس.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد مراوغته لأكثر من لاعب من بلجراد.

وأتم ماركوس راشفورد ثلاثية يونايتد بهدف في الدقيقة 49 إثر تسديدة يسارية رائعة.

وفي ملعب أستانا، سجل أهداف ألكمار كل من مايرون بوادو في الدقيقة 18، وفريردريك ميدتسجو في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 57 سجل أسامة إدريسي الهدف الثالث للفريق الهولندي.

وأضاف بانتيلس هاتزيدياكوس الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وعاد مايرون بوادو وأتم خماسية ألكمار وأضاف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.

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