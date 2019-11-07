رسميا – انضمام محمد صادق وناصر منسي في قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وكان المنتخب الأولمبي أعلن استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما يوم الخميس.

وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة غدا الجمعة في استاد القاهرة بمواجهة أمام مالي.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة ثماني فرق ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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