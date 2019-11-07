ساري عن خروج رونالدو: ليس في أفضل حالاته تلك الفترة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ماوريتسيو ساري

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أن كريستيانو رونالدو ليس في أفضل حالاته في تلك الفترة.

البرتغالي أبدى غضبه عقب الخروج في الدقائق العشرة الأخيرة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لصالح الأرجنتيني باولو ديبالا أمام مدربه (طالع التفاصيل).

ساري قال عقب نهاية اللقاء عن الأمر: "رونالدو ليس في أفضل حالاته تلك الفترة، لقد عانى في الأيام الأخيرة بسبب مشاكل في الركبة، ولتعويض ذلك فأنه يضغط على العضلات".

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وتابع مدرب نابولي الإيطالي "لقد كان سريع الانفعال قبل نهاية الشوط الأول لأنه سبب له مشاكل، وأثناء الركض قام بحركة لم أفضلها".

وأتم "لذلك كنت خائفا من أن يتعرض لإصابة وقررت أنه من الأفضل استبداله".

البرتغالي كاد أن يسجل هدفا من ركلة ثابتة لكن آرون رامسي أسكن الكرة في الشباك من على خط المرمى.

البرتغالي البالغ 34 عاما سجل 6 أهداف الموسم الحالي في 13 مباراة بجميع المسابقات.

يوفنتوس تأهل إلى دور الـ 16 بشكل رسمي مستفيدا من خسارة أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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