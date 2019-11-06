بالفيديو – بداية خلاف مع ساري؟ رونالدو يخرج غاضبا أمام لوكوموتيف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 22:33

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ماوريتسيو ساري

هل حدث خلاف بين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومدربه ماوريسيو ساري؟

في لقاء يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الذي أقيم اليوم الأربعاء وفاز فيه البيانكونيري بهدفين لهدف في رابع جولات دوري أبطال أوروبا وقع خلاف بين الثنائي.

في الدقيقة 81 أجرى ساري تبديله الثالث بخروج رونالدو ومشاركة باولو ديبالا بينما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله.

وأشار رونالدو برقم اثنين لساري ولم يتناقش معه كثيرا.

Image

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه أتليتكو مدريد الذي يواجه باير ليفركوزن في وقت لاحق.

اقرأ أيضا

حوار - معلول: لن أرحل عن الأهلي إلا من "الباب الكبير"

حكاية كريم طارق: قضيت حياتي في السعودية.. وفضلت إنبي على الزمالك

أنا ملك النص (5) – فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء.. وسر لقب أغنى رجل في العالم

حلم طوكيو 2020 -الكاميرون.. لسماع زئير الأسود

حلم طوكيو 2020 – عمار حمدي لـ في الجول: شوقي غريب مثل والدنا.. ومركزي لا يهمني

رونالدو ساري يوفنتوس ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

ساري عن خروج رونالدو: ليس في أفضل حالاته تلك الفترة 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو بعد الهاتريك: توقعت تسجيل هدف واحد.. وأريد صناعة التاريخ في مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
حلم طوكيو 2020 - صلاح محسن: المنتخب الأوليمبي لا يخاف أحدا في كأس الأمم ساعة | منتخب مصر
عماد السيد: مباراة الأهلي ليست سبب رحيلي عن الزمالك ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - أتالانتا يحرج سيتي ويؤجل تأهله.. إثارة كبيرة بين شاختار ودينامو زغرب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - خسارة أتلتيكو مدريد تقود يوفنتوس لضمان التأهل.. وتوتنام يواصل الاستفاقة برباعية في بلجراد ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

قد ينال إعجابك