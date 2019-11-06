تجد نفسك في أزمة والسواد يحيط بك من كل جانب وفجأة تظهر يد من العدم تنقذك والأمر لا يحدث مرة واحدة فقط بل بشكل دائم.

السابع من نوفمبر يعلن إتمام أيقونة الأهلي والكرة المصرية محمد أبو تريكة عامه الـ41.

الكثير من البطولات واللحظات السعيدة، الكثير من تحول لحظات من التوتر والقلق إلى فرحة عارمة واحتفالات صاخبة، الكثير منها كان أبو تريكة بطلها.

وقبل ساعات قليلة من حلول الموعد يحتفل FilGoal.com بعيد ميلاد الماجيكو محمد أبو تريكة.

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