"أوناسيس؟ كان أغنى رجل في العالم والسبب في ذلك الاسم هو الناقد الرياضي نجيب المستكاوي" فاروق جعفر نجم الزمالك السابق.

فاروق جعفر. ملك النص و"أغنى شخص في العالم". بداية من مدرسة قصر النيل الابتدائية وصولا لتمثيل منتخب إفريقيا ومزاملة بكنباور وبيليه وكارلوس ألبيرتو. في حياة أسطورة الزمالك أسرار كثيرة سنعرفها لأول مرة.

أنا فاروق جعفر.. سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com يحكي فيها "ملك النص" عن رحلته من لعب كرة القدم في الشارع، وصولا إلى مزاملة بكنباور وحصد بطولات عديدة مع الزمالك.

حكايات عديدة ومثيرة مر بها فاروق جعفر يحكيها نجم الزمالك لـFilGoal.com. وهذه هي الحلقة الخامسة.

وكل ما يلي على لسان فاروق جعفر.

التمثيل للحصول على ركلات الجزاء

اللاعب المهاري معرض للحصول على ركلات الجزاء مثل محمد بركات فهو لاعب كثير الحركة، دائما اللاعب كثير الحركة يسبب أزمة للمدافع فلا يستطيع إيقافه وتصبح الإعاقة هي الحل.

أتذكر أمام شبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1984 خسرنا في الذهاب 3-1 بهدف سجله إبراهيم يوسف.

وفي الإياب احتجنا للفوز وفي أول 35 دقيقة كان الفريق الجزائري متكتل دفاعيا بقوة ولم نستطع اختراقهم.

قررت استعمال المهارة وفي أحد العرضيات ركضت على الكرة وأنا أرى المدافع والحارس يركضان نحوها، في تلك اللحظة اضطر المدافع لارتكاب خطأ وبدأنا طريق العودة وفزنا 3-0 وفي النهاية توجنا بالبطولة.

يجب أن يستغل المهاجم تهور المدافع أو عدم خبرته أو عنفه، في كرة القدم يجب أن تستغل كل شيء لصالحك خاصة لو كنت لاعب سريع وكثير الحركة.

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سر لقب أوناسيس وملك النص

أرسطو أوناسيس كان رجل أعمال يوناني وأغنى رجل في العالم وتزوج جاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

نجيب المستكاوي الناقد الرياضي هو من أطلق علي اسم أوناسيس لأنني كنت أوزع الأرزاق في الملعب كما قال عني.

أما ملك النصف فهو لأنني كنت ألعب في خط الوسط وأعرف كيف أمرر وأصنع الهدف وأنا أؤمن دائما أن لاعب خط الوسط هو المتحكم في أداء الفريق فهناك بعض لاعبي الوسط يؤثرون على أداء أنديتهم حينما يغيبون.

لاعب وسط الملعب هو من يربط الدفاع والهجوم ويقود الفريق وهو أقوى شخصية في الملعب ويكون لديه أفكار كثيرة ورؤية لما يحدث في الملعب.

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طالع الحلقة الأولى

أنا ملك النص (1) – قصة انضمام فاروق جعفر لـ الزمالك.. وكيف رسم النادي حياته

طالع الحلقة الثانية

أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته

طالع الحلقة الثالثة

أنا ملك النص (3) – فاروق جعفر يحكي عن تدخل السادات لإنقاذ والده.. وهدف في الأهلي بـ100 جنيه

طالع الحلقة الرابعة

أنا ملك النص (4) – فاروق جعفر يحكي رفض اللعب مع الزمالك.. وخدعة في علي خليل