مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية 15 نوفمبر

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك قيد محمد أوناجم جناح الفريق في قائمة الفريق الإفريقية يوم 15 نوفمبر.

وقال مرتضى بحسب الموقع الرسمي للزمالك: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر فتح باب القيد الإفريقي بداية من يوم 15 نوفمبر حتى يوم 31 يناير المقبل".

وأضاف "الزمالك احتفظ بحقه في قيد أوناجم، وسنحصل على بطاقته يوم 15 نوفمبر ونقوم بقيده".

ويستعد الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

الزمالك سيواجه مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر الجاري في افتتاح مباريات دور المجموعات، في حين ينافسه كل من زيسكو الزامبي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي.

صاحب الـ27 عاما انضم للزمالك مطلع هذا الموسم، وتعذر قيده بسبب ما وصفه الزمالك بخطأ تقني في عملية القيد الإلكتروني لدى كاف.

ولعب أوناجم 3 مباريات بقميص الزمالك دون أن يسجل أو يصنع.

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