مرتضى منصور: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية 15 نوفمبر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 00:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك قيد محمد أوناجم جناح الفريق في قائمة الفريق الإفريقية يوم 15 نوفمبر.

وقال مرتضى بحسب الموقع الرسمي للزمالك: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر فتح باب القيد الإفريقي بداية من يوم 15 نوفمبر حتى يوم 31 يناير المقبل".

وأضاف "الزمالك احتفظ بحقه في قيد أوناجم، وسنحصل على بطاقته يوم 15 نوفمبر ونقوم بقيده".

أخبار متعلقة

أرقام في الجول - ماذا قدم أوناجم في ظهوره الأول مع الزمالك في الجول يكشف - موقف أوناجم من السوبر الإفريقي حال عدم قيده مع الزمالك في الجول يوضح أزمة قيد أوناجم مع الزمالك.. سبب مغربي وخطوتان منتظرتان

ويستعد الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

الزمالك سيواجه مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر الجاري في افتتاح مباريات دور المجموعات، في حين ينافسه كل من زيسكو الزامبي وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي.

صاحب الـ27 عاما انضم للزمالك مطلع هذا الموسم، وتعذر قيده بسبب ما وصفه الزمالك بخطأ تقني في عملية القيد الإلكتروني لدى كاف.

ولعب أوناجم 3 مباريات بقميص الزمالك دون أن يسجل أو يصنع.

اقرأ أيضا

حوار - معلول: لن أرحل عن الأهلي إلا من "الباب الكبير"

حكاية كريم طارق: قضيت حياتي في السعودية.. وفضلت إنبي على الزمالك

أنا ملك النص (5) – فاروق جعفر يرد على التمثيل للحصول على ركلات جزاء.. وسر لقب أغنى رجل في العالم

حلم طوكيو 2020 -الكاميرون.. لسماع زئير الأسود

حلم طوكيو 2020 – عمار حمدي لـ في الجول: شوقي غريب مثل والدنا.. ومركزي لا يهمني

في إفريقيا محمد أوناجم الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

ساري عن خروج رونالدو: ليس في أفضل حالاته تلك الفترة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رودريجو بعد الهاتريك: توقعت تسجيل هدف واحد.. وأريد صناعة التاريخ في مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
حلم طوكيو 2020 - صلاح محسن: المنتخب الأوليمبي لا يخاف أحدا في كأس الأمم 3 ساعة | منتخب مصر
عماد السيد: مباراة الأهلي ليست سبب رحيلي عن الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - أتالانتا يحرج سيتي ويؤجل تأهله.. إثارة كبيرة بين شاختار ودينامو زغرب 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - خسارة أتلتيكو مدريد تقود يوفنتوس لضمان التأهل.. وتوتنام يواصل الاستفاقة برباعية في بلجراد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

قد ينال إعجابك