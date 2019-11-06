سلة – بالفيديو.. تصالح إيهاب أمين ومصطفى مشعل

تصالح إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي، ومصطفى مشعل لاعب سلة الزمالك.

وفي مداخلة مع برنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، قال أمين: "مشعل لاعب كبير، وقبل المباراة تحدثنا، ما فعلته يعد عاديا. ورأيت في الفيديوهات أنه لم يفعل أي شيء بعد المراوغة".

وهنا سأل مقدم البرنامج أحمد شوبير أمين، ماذا تقول لمصطفى مشعل ليرد "أقول له ألا يحزن، (حقك عليا)".

وفي المقابل قال مشعل "الكل يعلم أن مع بقاء 12 ثانية، واتساع الفارق، يتوقف اللعب ولا تحدث تلك الأمور".

ولكن مقدم البرنامج أحمد شوبير أصلح بين الثنائي لتنتهي أزمة دربي السلة التي اندلعت يوم الثلاثاء.

وتغلب الأهلي على الزمالك 92-80في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

وشهدت نهاية المباراة مشادة كبرى واشتباكات بالأيدي اندلعت بعد مراوغة أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، بعد نهاية المباراة.



































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