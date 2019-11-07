بالفيديو - دون استقبال أهداف.. سان جيرمان ثاني المتأهلين لثمن نهائي دوري الأبطال

نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في حصد ثاني بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كلوب بروج بهدف نظيف في الجولة الرابعة.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم بطاقة التأهل الأولى عقب الفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد (طالع التفاصيل).

العملاق الباريسي تأهل للمرة الثامنة على التوالي إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي حوّل عرضية دجابا بسهولة في المرمى في الدقيقة 22.

هدف تأخر احتسابه لمدة دقيقة من أجل مطالعة تقنية الفيديو والتأكد من تقنية الفيديو.

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وفي الشوط الثاني أهدر الإيفواري مباي ديجاني ركلة جزاء في الدقيقة 76 عقب خطأ على تياجو سيلفا داخل منطقة الجزاء.

وعقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم الركلة، لكن الكوستاريكي كيلور نافاس تصدى لها وأكد على نظافة شباكه إذ لم يستقبل أي هدف أوروبي الموسم الحالي.

فوز رابع على التوالي قاد الباريسيون للتأهل بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي حل ثانيا عقب فوز كاسح على جالاتا سراي التركي بنتيجة 6-0.

في المقابل توقف رصيد كلوب بروج عند نقطتين من تعادلين أمام جالاتا سراي وريال مدريد.

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