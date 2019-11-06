حوار - معلول: لن أرحل عن الأهلي إلا من "الباب الكبير"

تحدث علي معلول لاعب الأهلي عن تجربته وطموحاته مع الأهلي وعلاقته بزملائه في الفريق ورؤيته لتجربة ريني فايلر المدير الفني، بجانب تقييمه للمعسكر الأخير بالإمارات وغيرها من التفاصيل المهمة التى كشف عنها في حوار مع الموقع الرسمي لناديه.

في البداية، قال معلول: "معسكر الفريق بالإمارات كان جيدا للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية فايلر. نتائج المعسكر ستنعكس حتما على المستوى البدني والفني للفريق في الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بتضرر الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة، خاصة وأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد على صعيد النتائج والأداء، أوضح "لا أتفق مع من يقول ذلك تماما فالأهلي فريق كبير لديه شخصية ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة، ولديه لاعبون أصحاب خبرات تؤهلهم لمواصلة العروض القوية بعد توقف الدوري والفريق يتدرب بقوة وجدية ويُنفذ خطط الجهاز الفني وهذا أمر جيد ومُفيد بالطبع".

وتحدث الظهير الأيسر التونسي عن تجربة السويسري فايلر مشيرا "أرى أن التجربة جيدة للغاية حتى الآن وهذا ما تؤكده النتائج والعروض القوية التى قدمها الفريق مع المدرب السويسري الذى جاء بفكر جديد يحاول تنفيذه معنا".

وتابع "لديه رغبة في النجاح وتحقيق بطولات و صناعة مجد شخصي له في مصر وإفريقيا من خلال الأهلي وهذا الهدف يتناسب مع طموحاتنا كلاعبين لأننا نسعي لتحقيق كل البطولات المحلية والقارية التي نشارك فيها".

وأضاف "تدربت مع مدربين كثريين في الأهلي، منهم (باتريس) كارتيرون صاحب المدرسة الفرنسية التى سبق وتعاملت معها حينما كنت لاعبا في الصفاقسي التونسي، كما أن (مارتن) لاسارتي يمثل المدرسة الأورجوانية التي تتميز بطابع خاص في اللعب ونفس الأمر بالنسبة لفايلر الذي يحمل أفكارا وخططا جديدة نرغب كلاعبين في تحقيقها وتنفيذها".

وعن مجموعة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا "في الفترة الأخيرة تابعنا وشاهدنا الأندية الإفريقية ووجدنا أن مستواها بات مُتقاربا للغاية ولم تعد هناك فوراق واضحة بين ناد وآخر لاسيما في مرحلة دور المجموعات التي تضم فرق كبيرة وعريقة لديها طموح استكمال المشوار والمنافسة على اللقب الإفريقي".

وتضم مجموعة الأهلي كلا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

video:1

وواصل "تقارب المستوى بين أندية إفريقيا يفرض علينا الحذر في الأهلي واحترام جميع المنافسين وهذا ما نُركّز عليه لأننا نحترم جميع المنافسين ونستعد لهم دون تفرقة وهدفنا واضح وهو الفوز باللقب الإفريقي ولا بديل عن ذلك".

وتحدث معلول عن مواجهة النجم الساحلي في ملعب رادس مُسترجعا ما تعرض له الاهلي في نهائي إفريقيا 2018 أمام الترجي والخسارة بثلاثية نظيفة وفقدان اللقب الإفريقي.

واستفاض "جاهزون بالطبع للنجم فهو فريق كبير وكثيرا ما لعبت ضده حينما كنت لاعبا في صفوف الصفاقسي، لكن فيما يتعلق بما حدث في مباراة الترجي بنهائي أفريقيا لا أظن أن الجميع ينسى ما حدث فقد تناقلت الصحافة والفضائيات والسويشيال ميديا أحداث هذه المباراة".

وأردف "الأهلي خسر النهائي أمام الترجي لأسباب كروية وأخرى غير كروية، من بينها الهدف الذى سكن شباك الفريق مع نهاية الشوط الأول وعدم ظهور اللاعبين بمستواهم في الشوط الثاني بالإضافة إلي الأحداث الأخرى التى صاحبت اللقاء، وكل ذلك كان من بين أسباب عدم الفوز باللقب الإفريقي".

واستطرد معلول "لقد استوعبنا الدرس جيدا وتعلمّناه من نهائي إفريقيا أمام الترجي ولن نسمح بتكراره في مباراة النجم الساحلي. سنكون جاهزين بأفضل حال في لقاء 29 نوفمبر الجاري وسنخوض اللقاء بهدف الفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط".

وشدد معلول "جميع لاعبي الفريق يتحدثون سويا وبشكل مُستمر عن هدف واحد وهو ضرورة استعادة البطولة الافريقية وأهمية توجيه رسائل للمنافسين مع انطلاق دور المجموعات تؤكد أن الأهلي عازم على الفوز باللقب الإفريقي هذا الموسم من خلال الأداء القوي والنتائج الجيدة لاسيما وأن الفريق يمتلك حاليا الخبرات التى تؤهلنا لذلك".

وأشار الدولي التونسي "الأهلي عانى من إصابات كثيرة خلال نهائي إفريقيا نسختي 2017 و2018 إذ غاب عن صفوف الفريق عدد كبير من لاعبينا بسبب الإصابات لكن الوضع أفضل حاليا بسبب التدعيمات الأخيرة التي أضافت للفريق لاعبين مميزين في عدة مراكز بالإضافة إلى تولي فايلر المسؤولية. كل هذه أمور تدعو للتفاؤل والثقة في طريق الفوز بالأميرة الإفريقية".

وكشف معلول عن ارتياحه لتجربته مع الأهلي، مؤكدا "أشعر بالفخر للتواجد في هذا النادي الكبير في ظل الدعم اللامحدود الذي أحظى به من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير، كل الأجواء في الأهلي تساعد على النجاح.. لا ينقصنا سوى التتويج ببطولة إفريقيا".

video:2

وفيما يتعلق بعروض الاحتراف التى وصلته خلال تواجده مع الاهلي "أي لاعب يُقدم أداء جيدا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضا للاحتراف، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الأهلي واحترم هذا العقد وأُقدره تماما، وعندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء".

‎وأكمل حديثه "تلقيت عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الفرنسي وأبدت إدارة الأهلي مرونة وقتها في الموافقة على رحيلي، لكن الجهاز الفني رفض رحيلي في ذلك الوقت نظرا لحاجة الفريق لجهودي لذلك قررت البقاء، وشعرت بالسعادة وقتها لطريقة تعامل الأهلي الاحترافية معي".

وتابع معلول "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب وأنا أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب الجهاز الفني ببقائي، واعتبر ذلك تقديرا لمكانتي وأهميتي في الفريق وأؤكد أنني لن أرحل عن الأهلي إلا عبر "الباب الكبير" وبالطرق الشرعية، خاصة أن عقدي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة".

واستدرك موضحا "لم أغضب عندما رفض الأهلي رحيلي أكثر من مرة، سعيد للغاية فالأهلي نادً أوروبي على أرض إفريقية، وهناك أمور كثيرة تجعلك سعيدا بالبقاء واللعب في هذا النادي العريق".

ولفت النجم التونسي إلى أنه كثيرا ما يتحدث مع زملائه في منتخب تونس عن تجارب كل لاعب مع ناديه، مؤكدا أن الجميع في تونس يعرف حجم النادي الأهلي ومكانته جيدا".

واستكمل "حتي زملائي المحترفين في أوروبا يعرفون أيضا قيمة النادي الأهلي وهذا أمر يدعوني للفخر خلال تواجدي في منتخب بلادي".

ووجه معلول رسالة لجمهور الاهلي، مختتما حواره"أنتم السند والداعم الأهم لنا. نبذل ما في وسعنا من أجل إسعادكم، وأتمنى أن تكونوا دائما في "ضهر" أي لاعب حتى وإن لم يكن موفقا في مباراة أو اثنتين لأن الجميع داخل الفريق لا يبخل بأي جهد من تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات".‎

اختر تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي:

اقرأ أيضا

4 أشياء تعلمناها من تعادل تشيلسي وأياكس.. تأثير جورجينيو وأفكار تين هاج

حوار - سعد سمير: شراكة وائل جمعة حلم.. ووعد لجماهير الأهلي

مسؤول غاني: استخدمنا جسد ماعز في طقوس روحانية لنهزم مصر بالستة

مدرب أستون فيلا يتغنى بما فعله تريزيجيه أمام ليفربول

طارق يحيى لـ في الجول: اتفقت على تدريب أحد أندية الدوري المغربي وأنتظر موافقة الزمالك