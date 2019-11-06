لا يهتم عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي بمركزه في الملعب، فاللاعب الذي لعب للنصر والاتحاد في مركز الجناح أحيانا يلعب في مركز الظهير الأيمن مع شوقي غريب، حسبما قال.

وقال عمار لـFilGoal.com : "اللعب كظهير أيمن، أو حتى كحارس، لا يهمني، لكن الأهم عندي هو أن أتواجد في الملعب بقميص المنتخب".

وأضاف "للعلم عندما تكون الكرة معي أحيانا أتحول للاعب وسط ثالث وفي حال فقداننا للكرة أعود للظهير الأيمن".

وأردف "البطولة ستقام على أرضنا، وأول مباراة أمام منتخب مالي وهو فريق قوي ولا يوجد فريق ضعيف في المجموعتين، لكننا في درجة تركيز كبيرة".

وكشف "قربنا كلاعبين من بعضنا البعض يساعدنا، وهدفنا واحد هو الفوز باللقب".

وأكمل "شوقي غريب المدير الفني يتحدث معنا يوميا، ويذكرنا بالبطولة، وأننا لا نلعب على تحقيق المركز الثالث أو الثاني للتأهل إلى الأولمبياد، هدفنا لعب النهائي والتتويج باللقب".

وشدد "على المستوى الشخصي، غريب شخصية مميزة وجميع اللاعبين يحبونه. لم يبخل علينا بأي شيء ويهتم بأدق التفاصيل. طالبنا بضرورة وجود الروح والإرادة. يتعامل معنا كوالد ونحن أبنائه، لم يتلفظ ضدنا بأي لفظ على الإطلاق".

واستكمل "حضور الجماهير أمر إيجابي ومميز لنا، ونطالبهم بالحضور لأننا نعلم أنهم حزانى بسبب المنتخب الأول وما قدمه في كأس أمم إفريقيا، لكننا نعدهم أننا سنتوج باللقب وأتمنى أن أرى استاد القاهرة ممتلئ عن آخره في الافتتاح".

وواصل "اللعب في الأوليمباد سيكون نقلة لأي لاعب وفرصة لاحترافه خارج مصر. نعلم أن تلك البطولة هي التي أظهرت محمد صلاح ومحمد النني وأن التألق فيها سيغير مسيرة اللاعب 180 درجة خاصة وأن أي لاعب لم يشارك مع فريقه وقدم مستوي مميز سيشارك مع فريقه، بالنسبة لي أتمنى أن أشارك أساسيا مع الأهلي، والاحتراف من خلاله".

وأتم "أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي وارتداء قميص مانشستر سيتي، ومثلي الأعلى كريستيانو رونالدو".

ولعب عمار مباراة دولية وحيدة لمنتخب مصر ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 صنع خلالها هدف الفراعنة الوحيدة في التعادل بنتيجة 1-1، وتواجد على مقاعد البدلاء في الخسارة من نيجيريا وديا بنتيجة 1-0، قبل أن ينضم للمنتخب الأوليمبي.

وانتقل عمار حمدي من الأهلي للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة الموسم الماضي، مع الاتحاد، شارك عمار في 15 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4، قبل أن يعود للأهلي هذا الموسم.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم الجمعة، ويمني النفس بالتواجد يوم 22 نوفمبر في استاد القاهرة لحصد اللقب، والتواجد ضمن الثلاثي الأول في البطولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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