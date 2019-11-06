"قضيت حياتي في السعودية وكنت أزور مصر في الإجازة الصيفية فقط ثم انضممت لصفوف إنبي وبدات مسيرتي مع كرة القدم".

كريم طارق النادي : طلائع الجيش مصر

هكذا بدأت مسيرة كريم طارق لاعب طلائع الجيش مع كرة القدم التي وصلت الآن إلى انضمامه لمنتخب مصر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم كريم طارق الظهير الأيمن لطلائع الجيش لقائمة الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021. وذلك بعد استبعاد لاعبي بيراميدز.

ويقدم لكم FilGoal.com حكاية كريم طارق مع كرة القدم.

كريم طارق من مواليد 23 يناير 1992 في محافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر الآن 27 عاما.

ويحكي كريم طارق لـFilGoal.com.

"قضيت حياتي بالكامل في السعودية وكنت أزور مصر فقط في فترة الإجازة الصيفية".

"وخلال فترة الإجازة كنت أتدرب وأشارك في المباريات مع فريق سبورتنج وكنت من اللاعبين المقيدين في قائمة النادي".

"عندما بلغت السابعة عشر عدت بشكل دائم إلى مصر ووقتها ذهبت لاختبارات الزمالك لمدة يومين ثم ذهبت إلى اختبارات إنبي".

"وبالفعل نجحت في اختبارات الناديين لكني بعد تفكير وصلاة استخارة اخترت الانضمام لصفوف إنبي الذي أنهى إجراءات ضمي بشكل سريع".

"قضيت مع إنبي 5 مواسم مع فرق الناشئين والشباب ثم تم تصعيدي للفريق الأول ولعبت لمدة موسم مع المدير الفني حلمي طولان".

"ثم انتقلت لصفوف الجونة ولعبت لمدة موسم مع المدرب الألماني رانير تسوبيل".

"وبعد هبوط الجونة انتقلت لصفوف بتروجت وقضيت معهم 3 مواسم ثم كان انضمامي الموسم الماضي لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة والآن أنا مستمرا مع الفريق العسكري".

"خلال مسيرتي الكروية أكثر من مدرب كان له الفضل في تطور مستواي وظهوري بشكل جيد وأبرزهم بالتأكيد أحمد حسن مع بتروجت".

"كذلك محمد يوسف وحلمي طولان وطارق يحيى وطلعت يوسف جميعهم كان لهم تأثير على ظهوري بمستوى جيد مع هذه الفرق".

وانتقل كريم طارق للحديث عن احتفاله الشهير على طريقة سبايدر مان بهدفه في بيراميدز في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال طارق لـFilGoal.com: "كنت أشاهد بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال يحتفل بهذه الطريقة وأنا أحبه لذلك قررت أن أفعل مثله".

وكشف "طلبت القناع الخاص بسبايدر مان من خارج مصر وبالفعل وصل لي قبل مباراة بيراميدز بيومين".

وأكمل "لكني ذهبت إلى المباراة ونسيت القناع في المنزل وتذكرت ذلك وأنا في الطريق، لذلك عدت مرة أخرى إلى المنزل وأخذت القناع معي".

وأتم "كنت أشعر أنني سوف أسجل هدفا في هذه المباراة، وبالفعل حدث ذلك واحتفلت بهذه الطريقة".

والآن يستعد كريم طارق الذي يلعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر لمباراة منتخب مصر الودية ضد ليبيريا وديا مساء غدا الخميس.

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