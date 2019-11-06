بالفيديو - الفوز الأول بعد كوفاتش.. بايرن أول المتأهلين لدور الـ16

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 21:44

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أول المتأهلين لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ الألماني يهزم أوليمبياكوس اليوناني ويحجز مقعده في الدور المقبل.

وحقق بايرن أول فوز له بعد رحيل مدربه نيكو كوفاتش قبل أيام بعد الهزيمة القاسية ضد إينتراخت فرانكفورت بخماسية في الدوري.

الفوز الأول لبايرن مع مدربه المؤقت هانس فيليك جاء على حساب أوليمبياكوس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري الأبطال.

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ليصل بايرن إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 8 نقاط عن توتنام صاحب المركز الثاني والذي سيواجه ريد ستار بلجراد الصربي.

هدف بايرن الأول جاء عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 69 بعد عرضية من الفرنسي كينجيسلي كومان.

ووصل ليفاندوفسكي للهدف رقم 21 له هذا الموسم خلال 17 مباراة.

وأضاف البديل إيفان بيريستش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 89 بعد مشاركته بدقيقة واحدة فقط.

ويتبقى لبايرن مباراتين في المجموعة ضد كل من توتنام وريد ستار.

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