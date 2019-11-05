بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس

تغلب الأهلي على الزمالك 92-80 في ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة، في مباراة حماسية شابتها الكثير من الاعتراضات، ومشادة كبرى في نهايتها في صالة عبد الله الفيصل بالنادي الأحمر.

المباراة شهدت تألق كبير من لاعب الأهلي الوافد من سبورتنج إيهاب أمين، الذي قاد صفوف الأحمر للتقدم على الزمالك، والتغلب على صحوة بيضاء في الربع الثالث تحديدا رفقة محترف الأهلي الأمريكي، أليكس يانج.

وانتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 23-18، والربع الثاني بتقدم الأهلي 43-33، والربع الثالث 62-58.

واعترض الزمالك أكثر من مرة خلال المباراة على حضور عدد من الجمهور في مدرجات صالة الأهلي، الأمر الذي توقف على إثره اللقاء في أكثر من مناسبة.

وشهدت نهاية المباراة مشادة كبرى واشتباكات بالأيدي اندلعت بعد مراوغة أمين للاعب الزمالك مصطفى مشعل، بعد نهاية المباراة.

ويواجه الأهلي الذي خسر نهائي العام الماضي ضد الجزيرة، الفائز من الشمس ومركز شباب سوهاج في ربع النهائي.

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